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政院拍板 260億精進消安設備
行政院昨通過「提升消防救災安全精進方案」，包括擴大導入無人機、救災機器人等計畫，總經費260億元；政院也通過消防法部分條文修正草案，明定廠商若未落實自主管理致人死傷，最高可課予管理權人7年刑責，並新增「消防人員安全衛生防護專章」，各消防機關辦理安全衛生工作如有違規，經限期改善而未改善者，將處3萬元至30萬元罰鍰。
行政院發言人陳世凱轉述行政院長卓榮泰的談話表示，「消防安全，生命至上」是政府施政的核心價值，政院已核定22項中程計畫，包含科技救災及購置新式救災車輛及裝備器材，皆可提升勤務安全、強化救災量能。
內政部消防署副署長馮俊益說，將推動「強公安、保職安、增人力、添裝備、汰車輛、優廳舍、精訓練」7大消防政策、擴增消防訓練中心容訓量達1300名。預計至明年為止，將協助地方消防機關充實紅外線熱顯像無人機88組、救災機器人88台與消防人員裝備5萬餘套；持續汰換消防車346輛，充實特殊消防車輛181輛等。
內政部宣布月底成立部級「警消勤務安全促進與事件調查會」，舉行第一次會議。部長劉世芳說出，將透過相關機制逐步改善基層人員執勤、訓練等制度，提升第一線人員權益及安全。
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