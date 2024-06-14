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還原晴空匯現場…1氣瓶可爬28樓？ 照片打臉李世恭

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

消促會昨曝光晴空匯火警事件時，消防員爬上大樓頂樓後因氣量不足，受困到天亮的畫面。圖／消防員工作權益促進會提供
消促會昨曝光晴空匯火警事件時，消防員爬上大樓頂樓後因氣量不足，受困到天亮的畫面。圖／消防員工作權益促進會提供
竹市晴空匯火警造成李詠真與周立鑫2名消防員殉職，竹市消防局長李世恭曾受訪稱「氣瓶氣量足夠，消防員爬上28樓沒問題」引起譁然，消防員工作權益促進會昨曝光照片，指當天消防員爬上晴空匯頂樓後，疑因氣量不足且逃生梯充滿濃煙受困到天亮，痛批李世恭不適任局長，有民代也認為李發言不當，應該自請下台。

竹市消防局解釋，有關氣瓶量足夠爬上28樓說法，是晴空匯火警當天局長回覆記者詢問氣量是否足夠，非針對實際（救災）狀況回覆。留置頂樓照片，則為消防員當天從9樓入室上到頂樓後，先安撫約40名待救者，同時執行室內排煙、管道間澆灌等任務，同仁待梯間濃煙穩定後，協助疏散民眾下樓，並在現場休息恢復體力。

不過，消防局說法仍受質疑。消促會表示，李世恭硬拗也不是第一次，該會收到的資訊、照片就同聲明所述，真相將交由災調會調查。

消促會提供1張竹市消防員過去參加登高賽後，倒下需由他人搬運下樓，且接受氧氣治療的照片。圖／消防員工作權益促進會提供
消促會提供1張竹市消防員過去參加登高賽後，倒下需由他人搬運下樓，且接受氧氣治療的照片。圖／消防員工作權益促進會提供

殉職消防員因氣瓶氣量耗盡葬身火場，針對氣瓶使用，李世恭11日在議會備詢時表示，消防局以前辦過登梯比賽，皆為17、18樓高，另晴空匯火災當天，上樓搜救的同仁氣瓶壓力都超過250bar，「他們上去了還是有返回地面管制站」。

消促會不滿李世恭的說法，直指救災現場能見度、不確定性與登高賽無法相提並論，且過去有竹市消防員參加登高賽後倒下，接受氧氣治療，強調消防員出勤救災要「全員返隊」，而非「有人可以返隊」，按一般氣瓶容量，20分鐘的氧氣都已經快吸完了，才發現人員失聯，獲救機會渺茫。

消促會表示，從晴空匯火警事件一系列答詢中，不難看出李世恭救災基本觀念已與現實脫節，實已不適任消防局長職務。時力議員蔡惠婷也說，李世恭說氣瓶氣量足夠消防員爬上28樓，引起基層消防員反彈，因為大家知道上得去、回不來，等同於單程車票，有去無回。

蔡惠婷除要求李世恭道歉，也要求說明消防員背重裝、氣瓶爬到28樓後，氣瓶還剩下幾bar？及當天搜救隊員是否攜帶備用氣瓶等。

新竹市消防局表示，實際進行頂樓救援時，指揮官勢必會考量備援氣瓶，希望外界勿以議會答詢片面文字解讀造成誤解。

晴空匯 消防員

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