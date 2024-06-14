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衝撞「館長」健身房 男涉殺人未遂收押

聯合報／ 記者曾健祐陳宏睿劉懿萱／連線報導

「館長」陳之漢台中健身會館遭人開車衝撞，陳之漢表示很無奈。記者陳正興／攝影
「館長」陳之漢台中健身會館遭人開車衝撞，陳之漢表示很無奈。記者陳正興／攝影
「館長」陳之漢位於台中市北屯區的成吉思汗健身俱樂部台中旗艦館，前晚遭31歲林姓男子駕駛許姓友人租賃的貨車衝撞大門，幸無人傷亡，警方調查林男疑因面試不順、情緒不穩作案，陳之漢也證實林曾來健身房應徵，但應答不佳沒錄取。檢方複訊後依殺人未遂等罪嫌將林聲請羈押，地院裁定收押。

警方調查，林姓男子前晚7點多，疑情緒不穩開著貨車衝撞成吉思汗台中館，當場撞破大門後，林還與館方人員爭執。同車的許姓男子辯稱不知林會開車衝撞，警方起初懷疑2人合謀，採證後改列為證人。

據了解，林男精神狀況不穩，家人作證有就醫紀錄，林警詢時面對提問，常牛頭不對馬嘴，被問到犯案動機時，不是支吾其詞，就是回答「對啊、玄了」。

陳之漢昨天受訪還原情況，表示林男撞完大門後還下車喝飲料，「一副好像參觀，他在夜市買雞排嗎？」並且認為法官應該重判，如果放林男出來又開車撞他的健身房，「我就找你法官輸贏」。

台中地檢指出，案發現場是公眾得出入場所，且內部健身民眾進出，林雖無造成人員受傷，但能得以預見其行為恐造成公眾危害，複訊後認為有羈押必要，依殺人未遂、毀損等罪嫌向法院聲請羈押。

台中地院認為，林男涉犯重罪有逃亡之虞，且林在晚上7點半健身房人潮最多時刻，駕駛小貨車直接由健身房門口向內部衝撞，對社會大眾造成危害非輕，依殺人未遂等罪嫌裁定收押，未禁見。

健身房 殺人 陳之漢

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