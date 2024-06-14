剴剴案震驚社會…社安網檢討 學者：結合民間資源

台大社工系名譽教授鄭麗珍點出社安網多項「未盡事宜」。她表示，社安網篩派安機制應該重新調整，讓其發揮個案管理效用；除提升開案比率外，也應改善因社工人力配置不均導致個案開案時間短的問題。記者林琮恩／攝影 震驚社會的剴剴兒虐案，凸顯社會安全網缺乏整合。衛福部保護司昨天舉行「一一三年保護服務實務論壇」，台大社工系名譽教授鄭麗珍表示，衛福部應重新調整社安網篩選、派案、安置機制，並改善社工人力配置不均，導致個案草草開案，又快速結案問題。

鄭麗珍說，兒少保護案件第一線人員為了保護每位孩子，分派個案的比率很高，但受限於社工人力不足，開案率卻很低。

鄭麗珍指出，社安網計畫中的公部門社工，以社福中心社工人力增加最多，可是僅有這部分人力充足，各社政體系局處、民意代表轉介的「社區諮詢」個案湧入，限制了脆弱家庭實際服務量能，連帶導致服務個案時草草開案又快速結案，難與案主建立良好深厚的關係，容易漏接個案。

社安網強調「一主責、多協力」的觀念，但是何種案件應該由誰主責，卻又沒有明確規範。

鄭麗珍舉例，比如各單位期待由自殺訪視觀察員服務有自殺傾向的個案，但該員訪視時僅關注自殺行為是否再發生，當個案同時伴隨有經濟、家庭等問題時，則缺乏支持系統，建議衛福部未來應建立明確專責單位與合作機制。

台大社工系教授劉淑瓊說，公部門社工案量大，新案件不斷湧入，應結合民間資源，公部門服務結束後，由民間單位持續深化服務。

劉淑瓊說，今年應成為社安網「民間元年」，政府應協助民間團體進行能力建構，以提升服務量能。

衛福部保護司表示，各縣市家防中心編制位階過低，導致用人困難，今年將調整家防中心位階，強化服務量能，並針對案件合作機制定期檢討，強化橫向連結，也將強化社安網民間力量，提升民間部門人力與資源。