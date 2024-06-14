聽新聞
test
0:00 / 0:00

剴剴案震驚社會…社安網檢討 學者：結合民間資源

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

台大社工系名譽教授鄭麗珍點出社安網多項「未盡事宜」。她表示，社安網篩派安機制應該重新調整，讓其發揮個案管理效用；除提升開案比率外，也應改善因社工人力配置不均導致個案開案時間短的問題。記者林琮恩／攝影
台大社工系名譽教授鄭麗珍點出社安網多項「未盡事宜」。她表示，社安網篩派安機制應該重新調整，讓其發揮個案管理效用；除提升開案比率外，也應改善因社工人力配置不均導致個案開案時間短的問題。記者林琮恩／攝影
震驚社會的剴剴兒虐案，凸顯社會安全網缺乏整合。衛福部保護司昨天舉行「一一三年保護服務實務論壇」，台大社工系名譽教授鄭麗珍表示，衛福部應重新調整社安網篩選、派案、安置機制，並改善社工人力配置不均，導致個案草草開案，又快速結案問題。

鄭麗珍說，兒少保護案件第一線人員為了保護每位孩子，分派個案的比率很高，但受限於社工人力不足，開案率卻很低。

鄭麗珍指出，社安網計畫中的公部門社工，以社福中心社工人力增加最多，可是僅有這部分人力充足，各社政體系局處、民意代表轉介的「社區諮詢」個案湧入，限制了脆弱家庭實際服務量能，連帶導致服務個案時草草開案又快速結案，難與案主建立良好深厚的關係，容易漏接個案。

社安網強調「一主責、多協力」的觀念，但是何種案件應該由誰主責，卻又沒有明確規範。

鄭麗珍舉例，比如各單位期待由自殺訪視觀察員服務有自殺傾向的個案，但該員訪視時僅關注自殺行為是否再發生，當個案同時伴隨有經濟、家庭等問題時，則缺乏支持系統，建議衛福部未來應建立明確專責單位與合作機制。

台大社工系教授劉淑瓊說，公部門社工案量大，新案件不斷湧入，應結合民間資源，公部門服務結束後，由民間單位持續深化服務。

劉淑瓊說，今年應成為社安網「民間元年」，政府應協助民間團體進行能力建構，以提升服務量能。

衛福部保護司表示，各縣市家防中心編制位階過低，導致用人困難，今年將調整家防中心位階，強化服務量能，並針對案件合作機制定期檢討，強化橫向連結，也將強化社安網民間力量，提升民間部門人力與資源。

人力 社工 衛福部

延伸閱讀

大政府？社工同工不同酬 學者批社安網掏空民間量能

北市國小導護志工高齡化 5名85歲志工「保不了」遭勸退

衛福部檢討社安網未盡事宜 學者：橫向連結應強化

登革熱新一波疫情到 高雄鳳山爆群聚已採檢上百接觸者

相關新聞

新北土城大火3死 疑鋰電池充電過程起火釀災

新北市土城區一棟六層樓公寓的四樓昨天凌晨火警，因四、五、六樓是打通的樓中樓設計，屋主又在頂樓加蓋打通，火勢及濃煙循著內梯...

上網買工具機 鋰電池品管堪憂

新北市發生疑似園藝工具的鋰電池在充電過程起火，導致三死悲劇，居家工具機通路業者指出，近年屢傳鋰電池過充爆炸起火事件，鋰電...

還原晴空匯現場…1氣瓶可爬28樓？ 照片打臉李世恭

竹市晴空匯火警造成李詠真與周立鑫2名消防員殉職，竹市消防局長李世恭曾受訪稱「氣瓶氣量足夠，消防員爬上28樓沒問題」引起譁...

剴剴案震驚社會…社安網檢討 學者：結合民間資源

震驚社會的剴剴兒虐案，凸顯社會安全網缺乏整合。衛福部保護司昨天舉行「一一三年保護服務實務論壇」，台大社工系名譽教授鄭麗珍...

政院拍板 260億精進消安設備

行政院昨通過「提升消防救災安全精進方案」，包括擴大導入無人機、救災機器人等計畫，總經費260億元；政院也通過消防法部分條...

遺體火化殘留金屬 南市也爆轉賣

北部發生黑心殯葬業者竊取侵占遺體火化金牙轉賣案後，火也燒到台南；新營福園兩名殯葬管理所人員日前被約談作證，檢廉單位正釐清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。