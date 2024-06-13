國1北上高科路段4車追撞 保時捷駕駛喪命...肇事原因曝

國道一號北上345公里高雄高科路段，今天晚間7時許發生追撞車禍，39歲宋姓男子駕駛保時捷休旅車追撞前車，車頭幾乎全毀。圖為車禍示意圖。圖/ingimage 國道一號北上345公里高雄高科路段，今天晚間7時許發生追撞車禍，39歲宋姓男子駕駛保時捷休旅車追撞前車，車頭幾乎全毀，宋則受困車內，高雄市消防局到場後，協助宋男脫困，因明顯死亡未送醫，車禍另有2輛轎車壓到散落物受損，幸僅車損。

警方調查，該起車禍發生於今晚7時53分許，當時宋男駕駛白色保時捷休旅車，行經事故路段時，因不明原因撞擊前方由周男駕駛的化學槽車，撞擊導致車輛零件四散，波及後方魏男、郭男駕駛的轎車。

警方獲報後到場，宋男因車頭毀損一度受困，經救護人員協助脫困後，因傷重死亡，未再送醫，警方對周男、魏男、郭男實施酒測，3人酒測值為零，宋是否有酒精殘留則要採檢釐清。

事故造成國道一號北上車流回堵，直到今晚9時40分許才恢復全線正常通車，是否因豪雨導致視線受阻，詳細肇事責任，由國道警方測繪釐清。