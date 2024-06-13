土城鋰電池爆炸奪3命為鑑 電動自行車改裝也高度危險

新北市土城區公寓今天凌晨發生疑似鋰電池充電，造成大火奪3命的不幸意外。其實，目前使用相當普遍的電動自行車也常有類似起火案件，據彰化消防局統計，從2021到2023年之間，彰化縣即發生24起電動自行車火災事故，消防局指出，換裝來歷不明鋰電池或增改電子控制系統，常會增加電動自行車火災風險。

2022年10月間，彰化縣北斗鎮發生2件充電中電動自行車火災，均為外籍移工使用，因2案起火車輛皆停放在工廠內部停車區，共波及20餘輛電動自行車燒損，經消防局調查發現，起火車輛車體及電池動力系統經過自行改裝，研判起火原因為充電系統發生過充短路引起火災。

消防局提出，電動自行車因價廉、輕巧方便，機動性高，近年來已成為外籍移工代步交通工具首選，電動自行車需求隨之增加，但受限於道路交通管理處罰條例規定，微型電動二輪車最大行駛速率每小時25公里以下，因此有業者看準使用者有提升時速的需求，在網路販售改裝鋰電池，或私下提供改裝控制裝置解除速率限制服務，藉以加大馬力提升行駛速率，此舉不但增加車輛故障機率，更可能造成火燒車意外。

彰化縣消防局統計，2021年到2023年之間，彰化縣已發生24起電動自行車火災事故，消防局表示，品質不良鋰電池容易發生熱失控，過充、過放或碰撞都可能造成電池溫度升高起火燃燒，因此，購買電動自行車應選購經交通部型式審驗合格的產品，並嚴禁改裝，提醒民眾要防範電動自行車自燃起火。

消防局表示，使用電動自行車要謹記以下5點： 一、選購經交通部型式審驗合格商品，認明合格標章，電動自行車應有紅色閃電標識。 二、勿自行加裝、改裝鋰電池及電氣系統，若變更原廠配電設計，恐造成電力系統負載增加或不穩，提高接觸不良及電線短路起火風險。 三、電動自行車均有專屬充電器，不同型號充電器不可混用。 四、老舊車輛在長時間運轉使用下，車內電源端子接點及配線接續處可能因震動、拉扯、老化造成接觸不良或短路問題，當發現電池或電氣系統故障應立即檢修。 五、充電時應避開樓梯間、通道或出入口處，並與易燃物保持適當距離，避免造成延燒。