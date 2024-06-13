快訊

Fed耍「鷹」估今年只降息一次 投資人不予採信有道理

合作八點檔相識！林萱瑜與Junior登記結婚了 日期藏「1巧思」

土城鋰電池爆炸奪3命為鑑 電動自行車改裝也高度危險

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

新北市土城區公寓今天凌晨發生疑似鋰電池充電，造成大火奪3命的不幸意外。其實，目前使用相當普遍的電動自行車也常有類似起火案件，據彰化消防局統計，從2021到2023年之間，彰化縣即發生24起電動自行車火災事故，消防局指出，換裝來歷不明鋰電池或增改電子控制系統，常會增加電動自行車火災風險。

2022年10月間，彰化縣北斗鎮發生2件充電中電動自行車火災，均為外籍移工使用，因2案起火車輛皆停放在工廠內部停車區，共波及20餘輛電動自行車燒損，經消防局調查發現，起火車輛車體及電池動力系統經過自行改裝，研判起火原因為充電系統發生過充短路引起火災。

消防局提出，電動自行車因價廉、輕巧方便，機動性高，近年來已成為外籍移工代步交通工具首選，電動自行車需求隨之增加，但受限於道路交通管理處罰條例規定，微型電動二輪車最大行駛速率每小時25公里以下，因此有業者看準使用者有提升時速的需求，在網路販售改裝鋰電池，或私下提供改裝控制裝置解除速率限制服務，藉以加大馬力提升行駛速率，此舉不但增加車輛故障機率，更可能造成火燒車意外。

彰化縣消防局統計，2021年到2023年之間，彰化縣已發生24起電動自行車火災事故，消防局表示，品質不良鋰電池容易發生熱失控，過充、過放或碰撞都可能造成電池溫度升高起火燃燒，因此，購買電動自行車應選購經交通部型式審驗合格的產品，並嚴禁改裝，提醒民眾要防範電動自行車自燃起火。

消防局表示，使用電動自行車要謹記以下5點：

一、選購經交通部型式審驗合格商品，認明合格標章，電動自行車應有紅色閃電標識。

二、勿自行加裝、改裝鋰電池及電氣系統，若變更原廠配電設計，恐造成電力系統負載增加或不穩，提高接觸不良及電線短路起火風險。

三、電動自行車均有專屬充電器，不同型號充電器不可混用。

四、老舊車輛在長時間運轉使用下，車內電源端子接點及配線接續處可能因震動、拉扯、老化造成接觸不良或短路問題，當發現電池或電氣系統故障應立即檢修。

五、充電時應避開樓梯間、通道或出入口處，並與易燃物保持適當距離，避免造成延燒。

2022年10月間，彰化縣北斗鎮發生電動自行車火災，共波及20餘輛被燒損，消防局調查發現，起火車輛及電池動力系統經過改裝，研判起火原因為充電系統發生過充短路引起火災。資料照片／彰化縣消防局提供
2022年10月間，彰化縣北斗鎮發生電動自行車火災，共波及20餘輛被燒損，消防局調查發現，起火車輛及電池動力系統經過改裝，研判起火原因為充電系統發生過充短路引起火災。資料照片／彰化縣消防局提供

火災 電動自行車

延伸閱讀

土城公寓鋰電池充電引大火！鋰電池壽命大概多久？正確使用7招保安全

雲林議員質詢鋰電池火警 消防局：無法靠水是大挑戰

土城鋰電池充電引大火釀3死 律師：業者恐有這些民刑責

充電鋰電池起火如何因應 專家建議做這「3項動作」防延燒

相關新聞

土城鋰電池爆炸奪3命為鑑 電動自行車改裝也高度危險

新北市土城區公寓今天凌晨發生疑似鋰電池充電，造成大火奪3命的不幸意外。其實，目前使用相當普遍的電動自行車也常有類似起火案...

無照律師林珮菁執業涉詐欺及律師法 今遭檢調搜索約談

不具律師資格的女子林珮菁涉從2019年至今年間，對外自稱為執業律師，接案從事撰寫書狀等業務，獲利數十萬元，涉犯刑法詐欺取...

土城民宅鋰電池爆炸引大火 醫提醒：用水救火恐產生化骨水

新北市土城區延壽路一間7層樓住宅今天凌晨發生火災，消防隊員將屋內2男1女救出時已無心跳呼吸，燃燒面積約150平方公尺，起...

健身房遭撞館長還原始末 揭嫌犯曾來應徵過

館長陳之漢位於台中北屯區的成吉思汗健身俱樂部台中旗艦館，昨晚遭林男駕駛貨車衝撞大門，所幸無人傷亡。館長今受訪還原情況，並...

影／台中豪宅傳冒煙 消防不敢大意趕赴現場

台中市西區豪宅「富邦天空樹」今傍晚5點多傳出管道冒煙，台中消防局出動第六大隊、中區、中港及南屯等分隊到場，由於日前新竹晴...

無照律師執業涉詐欺及律師法 檢調今搜索約談1人

不具律師資格的林姓女子涉從2019年至今年間，對外自稱為執業律師，接案從事撰寫書狀等業務，獲利數十萬元，涉犯刑法詐欺取財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。