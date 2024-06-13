無照律師執業涉詐欺及律師法 檢調今搜索約談1人

不具律師資格的林姓女子涉從2019年至今年間，對外自稱為執業律師，接案從事撰寫書狀等業務，獲利數十萬元，涉犯刑法詐欺取財及律師法等罪。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處執行搜索2處，約談林女到案。

據了解，林女並不具有律師資格，但對外宣稱為執業律師，具訴訟經驗，接案替人撰寫書狀，並將書狀資料呈報給院檢，藉此向盈利，期間內收取報酬約數十萬元。

林女為無照律師身分曝光的原因，疑源於她未妥善處理當事人委託的法律事務，引發當事人不滿，因而發現林女造假身分的行徑，報案處理，本案被害人近十人。

據調查，林女除了宣稱為律師顧問之外，另自稱曾任台灣陪審團協會前秘書長、神腦國際股份有限公司總經理兼法案組長、博客來網路書店監察人等多項職位。有媒體報導，林女曾任副總統蕭美琴及台南市長黃偉哲擔任立委時期時的辦公室法律顧問。