影／晴空匯消防員爬上頂樓受困畫面曝 消促會批局長不適任

新竹市晴空匯火警釀李詠真與周立鑫2名消防員殉職，新竹市消防局長李世恭曾在媒體說「氣瓶氣量足夠，消防員爬上28樓沒問題」引起譁然，事後竟強調曾經辦過登梯比賽，且當天搜救的同仁有返回地面管制站。消防員工作權益促進會今天曝光當天消防員爬上晴空匯頂樓後因氣量不足，受困到天亮的畫面，痛批李世恭救災觀念與現實脫節、不適任局長職務。

李世恭11日於新竹市議會質詢指出，消防局曾在7、8、10年前辦過登梯比賽，比賽都是17、18樓的高度，且當天同仁上去執行搜索任務，氣瓶量都有經過大隊管制站登錄，氣瓶壓力都是超過250bar，「他們上去了還是有返回地面管制站」。

消防員工作權益促進會對此痛批，救災現場能見度、不確定性與登高賽無法相提並論，消防員出勤救災更需「全員返隊」，而不是「有人可以返隊」，安全管制官聯繫頻率亦不是李世恭所言20分鐘才需聯絡。按照一般氣瓶容量，20分鐘氣都已經快吸完了，倘若此時才發現人員失聯，獲救機會將相當渺茫。

消促會也曝光當天入內搜索的消防員登上晴空匯頂樓後，因氣量不足無法下樓，受困到天亮的畫面。對於李世恭提到的登梯比賽，消促會也提供一張新竹市消防員參加登高賽後，倒下需由他人搬運下樓，且接受氧氣治療的照片。消促會強調，從晴空匯火警當日一系列答詢中，不難看出李世恭救災基本觀念已與現實脫節，實已不適任消防局長職務，請李世恭好自為之，知所進退。

議員蔡惠婷痛批，消促會今天公布一張照片，就是當天晴空匯消防員爬到頂樓因為氣瓶沒有氣了全部都下不來，受困在頂樓的畫面，李世恭說爬到28樓沒問題的時候，「上去搜救的消防員卻沒辦法下來這件事情，你知道嗎？」聽在消防弟兄心裡是什麼樣的感覺？

蔡惠婷強調，國外有非常多的案例，是消防員爬到頂樓時，發現門打不開而燒死、嗆死在頂樓，李世恭要不要為此負責、是不是要自請下台？