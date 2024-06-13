影／拖車違規右轉和機車撞上 19歲大學生顱內出血重傷送醫

台中市張姓男子上午11時41分駕駛半拖車附掛子車，由中投東路3段快車道違規右轉東興路時，與騎機車由中投東路慢車道往五權南路方向直行的中央大學許姓大學生撞上，致許當場倒地，並因此右大腿開放性傷口、顱內出血送醫急救。

警方指出，該處路口快車道僅能左轉，不能直行及右轉，但經調閱監視錄影，發現張男（70歲）的違規事實明確，目前正進一步了解機車騎士許姓大學生（19歲）有無違規事項，再交由交通大隊釐清肇事原因。

因張男的違規情節明確，警方依半拖車違反道路交通管理處罰條例處以600至1800元罰鍰。另外，他雖已70歲，超過職業駕駛人只能到68歲的年齡限制，但因其半拖車是自用，他並非職業駕駛人，年齡因此放寬至75歲。此一年齡限制是否合宜。警方表示要研究後送道安會報討論，爭取是否修法。