快訊

求職未果心生不滿？台中男衝撞成吉思汗健身房 遭法院裁定收押

影／拖車違規右轉和機車撞上 19歲大學生顱內出血重傷送醫

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市張姓男子上午11時41分駕駛半拖車附掛子車，由中投東路3段快車道違規右轉東興路時，與騎機車由中投東路慢車道往五權南路方向直行的中央大學許姓大學生撞上，致許當場倒地，並因此右大腿開放性傷口、顱內出血送醫急救。

警方指出，該處路口快車道僅能左轉，不能直行及右轉，但經調閱監視錄影，發現張男（70歲）的違規事實明確，目前正進一步了解機車騎士許姓大學生（19歲）有無違規事項，再交由交通大隊釐清肇事原因。

因張男的違規情節明確，警方依半拖車違反道路交通管理處罰條例處以600至1800元罰鍰。另外，他雖已70歲，超過職業駕駛人只能到68歲的年齡限制，但因其半拖車是自用，他並非職業駕駛人，年齡因此放寬至75歲。此一年齡限制是否合宜。警方表示要研究後送道安會報討論，爭取是否修法。

警方呼籲汽車駕駛人轉彎或變換車道時請依「標誌、標線、號誌」指示規定行駛，並呼籲用路人應遵守交通規則、號誌、減速慢行，以避免發生交通事故。

台中市張姓男子上午駕駛半拖車附掛子車，由中投東路3段快車道違規右轉東興路時，與騎機車由中投東路慢車道往五權南路方向直行的許姓男子撞上。圖／民眾提供
台中市張姓男子上午駕駛半拖車附掛子車，由中投東路3段快車道違規右轉東興路時，與騎機車由中投東路慢車道往五權南路方向直行的許姓男子撞上。圖／民眾提供

職業 車道

延伸閱讀

這顆粽子有洋蔥！大學生淚曝高中老師暖舉「很愧疚」 網鼻酸：這就是師德

青年USR國際交流座談 大學生服務熱情令美國交流團感動

白色軍裝美照瘋傳！「正妹司令官」是大學生 換上日本飛行服也亮眼

黃仁勳到底是誰？大學生質疑「不需要明星化」 反被酸無知

相關新聞

體育署傳觸電事故 74歲男更換電器突倒地昏迷送醫

位於台北市中山區朱崙街上的體育署聯合大樓，今天下午傳出人員觸電事故，傷者初步意識不清送醫治療，詳細案情待釐清。

被台鐵以影響公司形象記2申誡 潮州副站長稱奧客影片從此掰了

台鐵屏東潮州站副站長邱旻杰常拍下旅客違規行為，並將畫面分享到自媒體社群平台，掀起正反熱議，有網友翻出他槓上酸民發文並附上...

影／國2碎石釀自撞2傷 高衩辣妹熱心示警反吸睛

國道2號西向南桃園路段，今天上午近12點有輛白色休旅車行經中線車道時，疑似車胎輾壓路面砂石，導致失控自撞內側護欄翻覆，造...

影／台中豪宅「富邦天空樹」傳冒煙 消防不敢大意趕赴現場

台中市西區豪宅「富邦天空樹」今傍晚5點多傳出管道冒煙，台中消防局出動第六大隊、中區、中港及南屯等分隊到場，由於日前新竹晴...

無照律師執業涉詐欺及律師法 檢調今搜索約談1人

不具律師資格的林姓女子涉從2019年至今年間，對外自稱為執業律師，接案從事撰寫書狀等業務，獲利數十萬元，涉犯刑法詐欺取財...

公司門遭人開車衝撞 館長：很無奈

台中市一名31歲林男前往「館長」成吉思汗健身房面試失敗，昨晚晚開小貨車衝撞健身房大門，遭警方依毀損、恐嚇、殺人未遂等罪嫌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。