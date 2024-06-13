被台鐵以影響公司形象記2申誡 潮州副站長稱奧客影片從此掰了

台鐵屏東潮州站副站長邱旻杰常拍下旅客違規行為，並將畫面分享到自媒體社群平台，掀起正反熱議，有網友翻出他槓上酸民發文並附上亮出BB槍的照片，警方介入調查外，台鐵昨以執勤時對旅客服務態度不佳記2次申誡；邱今早在平台發文，指昨經警方驗槍，在穿透力測試上是動能合格並當場發回，懲處部分，感謝長官讓他在現場有充分陳述，自承已是惡魔，說再多說什麼也沒用，日後不再有奧客影片了。

邱旻杰拍下違規旅客行徑並分享到自媒體平台「Dukoff血汗臺鐵」網路上，宣稱用意是加強宣導鐵路安全，不過作法引發兩極評價；針對抨擊他「公審旅客」的作法，日前他在社群平台發文「這些小嘍囉，以為寫些字就可以傷到我，真的太小看我堅強的心智了」等文字，並貼上一張單手舉著BB槍的自拍照，被質疑是槓上酸民的恐嚇行為，也引來警方調查。

邱的爭議行徑在地方已多有風聞，被台鐵記2次申誡懲處的訊息傳開後，有民眾力挺台鐵「早就該如此」，也將他過往爭議言行挖出，「問列車往哪站不回就算了，還要被他PO網？」、「他自己也曾在車站內開槍打鳥，怎不繼續公開那些影片？」；台鐵公司昨天強調，邱將個人執勤中密錄器所攝的相關影片張貼在網路上，言詞嚴重影響公司形象，造成社會負面觀感，損及公司聲譽。