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影／國2碎石釀自撞2傷 高衩辣妹熱心示警反吸睛

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

國道2號西向南桃園路段，今天上午近12點有輛白色休旅車行經中線車道時，疑似車胎輾壓路面砂石，導致失控自撞內側護欄翻覆，造成車內歐姓駕駛與陳姓女乘客受傷送醫，駕駛酒測值為0，國道警方已鎖定掉落砂石車輛偵辦；事發當下有多部熱心駕駛停車協助，其中有名長腿外露、身著平口高衩黑洋裝辣妹不斷揮手示警，吸引路過駕駛行注目禮緩慢通過。

119勤指中心今天上午11點53分據報，位於桃園區國道2號西向約13.7公里發生休旅車自撞事故，立刻派遣第一救災救護大隊大湳分隊馳援，由小隊長李仲文擔任指揮官率2輛消防車、1輛救護車共7名救難救護人員到場。

消防局說，現場為1輛白色休旅車因輾到路上砂石導致翻車，造成22歲歐姓男駕駛突然失控，自撞內側護欄後向左側翻，51歲陳姓女乘客驚聲尖叫，車上2人受傷無受困。經初步檢傷發現，歐姓駕駛頭部輕微外傷、陳女則為肢體疼痛無明顯外傷，均送醫治療。

國道第六公路警察大隊說明，發生在國道2號西向13.9公里南桃園路段，休旅車疑因路面散落碎石致操作不當失控自撞內側護欄翻覆，造成車內2人受傷，現場事故於中午12點34分排除，歐姓駕駛無飲酒情形；至掉落砂石的車輛，經熱心民眾提供影像，警方將通知駕駛到案說明，並持續追查肇事原因。

國道警方呼籲，國道散落物經常造成交通阻礙並容易引發事故，除將依道路交通管理處罰條例30條1項2款規定處新台幣1萬2000至1萬8000元罰鍰外，並須負擔現場處理作業費每半小時3000元，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照，嚴重時亦將以公共危險罪究辦。提醒用路人上路前應檢視所載貨物是否穩妥，避免「貨物掉落，飛來橫禍」造成事故，共同維護行車安全。

除了有２名辣妹揮手示警外，其餘駕駛則為受傷的歐男、陳女撐傘待援。圖／翻攝網路
除了有２名辣妹揮手示警外，其餘駕駛則為受傷的歐男、陳女撐傘待援。圖／翻攝網路
國道2號西向南桃園路段今天上午車道上散落砂石，造成歐姓男子駕車失控自撞翻覆事件，國道警方將根據熱心駕駛提供監視器，通知掉落砂石車主到案說明。圖／桃市消防局提供
國道2號西向南桃園路段今天上午車道上散落砂石，造成歐姓男子駕車失控自撞翻覆事件，國道警方將根據熱心駕駛提供監視器，通知掉落砂石車主到案說明。圖／桃市消防局提供
國道2號西向南桃園路段今天上午車道上散落不少砂石，造成歐姓男子駕車失控自撞翻覆事件，國道警方將根據熱心駕駛提供監視器，通知掉落砂石車主到案說明。圖／國道警方提供
國道2號西向南桃園路段今天上午車道上散落不少砂石，造成歐姓男子駕車失控自撞翻覆事件，國道警方將根據熱心駕駛提供監視器，通知掉落砂石車主到案說明。圖／國道警方提供
國道2號西向南桃園路段今天上午車道上散落砂石，造成歐姓男子駕車失控自撞翻覆事件，有多名熱心駕駛停車幫忙，其中，有名長腿外露、身著平口高衩黑洋裝辣妹不斷揮手示警，吸引路過駕駛行注目禮緩慢通過。圖／翻攝網路
國道2號西向南桃園路段今天上午車道上散落砂石，造成歐姓男子駕車失控自撞翻覆事件，有多名熱心駕駛停車幫忙，其中，有名長腿外露、身著平口高衩黑洋裝辣妹不斷揮手示警，吸引路過駕駛行注目禮緩慢通過。圖／翻攝網路

休旅車 國道 自撞

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