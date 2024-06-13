高雄男子騎車返家疑安全帽未扣緊 頭部重創不治
高雄市湖內區二仁溪河堤道路今天發生死亡車禍，李姓男子騎機車外出，疑似安全帽未扣緊在返家途中因不明原因發生事故，造成腦部嚴重受創送醫不治，原因待警方調查釐清。
高雄市政府警察局湖內分局發布新聞稿指出，年約65歲李男今天騎機車沿湖內區二仁溪河堤防汛道路往茄萣方向行駛，上午11時28分許行經中正路二段後方河堤時，因不明原因發生意外事故，造成頭部受創、當場失去呼吸心跳，經送醫搶救仍在中午12時33分不治。
警方表示，經現場採證及詢問李男家屬後，初步研判李男是在返家途中發生事故並排除外力介入，李男腦部會嚴重受創應是安全帽未扣緊等因素導致，經檢測李男沒有酒駕，將調閱事發附近監視器畫面，釐清意外發生原因。
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