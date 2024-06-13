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疑變換車道不當...台南轎車撞計程車 4人受傷送醫

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區成功路路段今天中午11點多發生白色轎車行經外側車道，要變換到內側車道時疑不慎撞到計程車右側車體後，計程車偏離車道車頭再撞上中央分隔島，車頭嚴重凹陷，車內安全氣囊爆開，林姓計程車司機和3名乘客共4人挫傷，送醫治療無大礙。警方說，雙方駕駛皆無酒駕情事，車禍真正原因由交通分隊進一步調查。

據了解，高男（40歲）駕駛普通自小客，於今天中午11點31分沿成功路東向西外側快車道，欲在成功238巷路口左切至內側車道，撞上內側車道由林男（60歲）駕駛的計程車，計程車右側車體被白車撞上後偏離車道，車頭再撞上中央分隔島後，車內安全氣囊爆開。林男計程車司機和乘客4人擦挫傷，意識清楚，送醫治療無大礙。

台南市警五分局接獲民眾報案到場處理，白車和計程車駕駛酒測值為零。警方呼籲，汽車駕駛人變換車道，應注意後方來車距離，保持適當安全間隔，以確保安全。

台南市北區成功路段發生白色轎車撞計程車意外，造成計程車上4人輕傷送醫。圖／翻攝自台南大小事臉書社群
台南市北區成功路段發生白色轎車撞計程車意外，造成計程車上4人輕傷送醫。圖／翻攝自台南大小事臉書社群
台南市北區成功路段發生白色轎車撞計程車，計程車再撞上中央分隔島，造成計程車上4人輕傷送醫。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區成功路段發生白色轎車撞計程車，計程車再撞上中央分隔島，造成計程車上4人輕傷送醫。記者黃宣翰／翻攝

成功 計程車司機 車道

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