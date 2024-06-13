聽新聞
test
0:00 / 0:00
疑變換車道不當...台南轎車撞計程車 4人受傷送醫
台南市北區成功路路段今天中午11點多發生白色轎車行經外側車道，要變換到內側車道時疑不慎撞到計程車右側車體後，計程車偏離車道車頭再撞上中央分隔島，車頭嚴重凹陷，車內安全氣囊爆開，林姓計程車司機和3名乘客共4人挫傷，送醫治療無大礙。警方說，雙方駕駛皆無酒駕情事，車禍真正原因由交通分隊進一步調查。
據了解，高男（40歲）駕駛普通自小客，於今天中午11點31分沿成功路東向西外側快車道，欲在成功238巷路口左切至內側車道，撞上內側車道由林男（60歲）駕駛的計程車，計程車右側車體被白車撞上後偏離車道，車頭再撞上中央分隔島後，車內安全氣囊爆開。林男計程車司機和乘客4人擦挫傷，意識清楚，送醫治療無大礙。
台南市警五分局接獲民眾報案到場處理，白車和計程車駕駛酒測值為零。警方呼籲，汽車駕駛人變換車道，應注意後方來車距離，保持適當安全間隔，以確保安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言