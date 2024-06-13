館長健身房遭撞是預謀？ 陳沂揭3疑點不寒而慄：跟我遇襲套路一樣

網紅「館長」陳之漢在台中經營的成吉思汗健身俱樂部，昨晚遭林姓男子駕駛小貨車衝撞，幸好未造成人員傷亡。但因全案仍有諸多疑點，目前警方已將林男依毀損、恐嚇及館方所提出的殺人未遂告訴等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並聲請羈押。

林男開貨車衝撞「館長」陳之漢位於台中北屯區的成吉思汗健身俱樂部台中旗艦館，被依殺人未遂罪嫌聲押。記者曾健祐／翻攝

對此，網紅陳沂在臉書分析3點不尋常舉動，「正副駕駛下車都非常悠哉，看起來像一切都計畫好的」。而且從監視器來看，小貨車在門口停了一段時間，疑似是在觀察時機等待衝撞，副駕駛則說他只是陪駕駛去清運廢棄物，沒想到他會去衝撞健身房。

陳沂解釋，這跟她在今年二月街頭遇襲「是一樣的套路」，一個藉口喝醉認錯人，另一個共犯出來幫忙勸架。她說對方會犯下這種事就是要給你警告，頂多是區區毀損罪，根本不用關，拘役然後易科罰金就結了。

這些人名下一定也沒有財產，民事判下來賠償也強制執行不到，設好斷點後面的組織犯罪通常也很難抓。

她感嘆，現在要弄人成本真的很低，不只是名人，一般人也會遇到，只是一般人被弄，連幫自己發聲的管道都沒有。「然後暴力受害者還會被譴責，都是因為你嘴秋、誰叫你要擋人財路，可笑的社會」。

「館長」陳之漢在台中經營的成吉思汗健身俱樂部昨晚遭貨車衝撞，涉案林男曾於今年5月底前往應徵健身教練工作遭拒，他供稱係因應徵教練遭拒，又近期情緒不穩才開車衝撞。至於副駕的許姓友人本身從事回收工作，所以固定時間都會租車，案發前車輛停在館外，2人在車上聊天。