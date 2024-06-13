夫妻昨同遊溪頭失智翁如廁後失蹤 今造林地尋獲已斷氣

84歲陳姓輕微失智老翁昨天攜妻搭公車由台中到南投溪頭健行散步，兩人上午9時許於園區內大學坑附近的廁所如廁後，陳妻遲遲等不到人，呼喚無果才發現丈夫已走失，隨即尋找並請求園區協助並至溪頭派出所報案，今天上午搜救人員終在園區內「森林探索區」最上方造林地，找到陳姓老翁遺體，但已無生命跡象。

南投縣消防局指出，昨天下午約兩點接獲溪頭園區人員報案後，隨即派遣3名同仁先行前往現場了解情況，並協同園方及警方調閱園區內監視器畫面後進行初步尋找，經過初步找尋無果後，隨即請求社團法人台灣偵搜犬協會支援協助，並連夜進行搜索，仍未尋獲。

今天早上再派遣警消志工多人，分為4組依據有可能的路線展開搜索行動，最後10時17分在園區內大學坑造林地內尋獲老翁躺在步道旁的邊坡下方，當場已無生命跡象，現場人員將老翁遺體擔架搬運至步道上後，後續則交由警方協助處理。

溪頭園方表示，陳姓老翁攜妻子經常自台中搭公車前來溪頭遊玩散步，與同車上山的遊客都是舊識，昨天經調閱監視器發現老翁的身影，是12日早上8時30分入園經過溪頭青年活動中心，之後與妻子一同走向溪頭大學坑堤頂步道，兩人相約如廁後在門口會合，但陳妻卻一直等不到人。

警方透露，由於陳姓老翁平時習慣接完電話後即關機，致家屬和協尋人員徹夜尋找，甚至透過通聯紀錄找到最後通話地點是在台中市，無法在第一時間找到老翁的失聯位置。

台大實驗林指出，溪頭一直是國人休閒避暑的安全場所，園區如接獲走失訊息，會立即動員園內協尋作業程序，並配合警消全力搜救，然而溪頭位於山區天氣多變化，呼籲遊客入園必須結伴同行，若遇有失智長者同行，家屬友人應隨時注意安全。

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