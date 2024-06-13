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航警局標識臂章正式上線　象徵守護飛安滴水不漏

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

內政部警政署航空警察局前身為1970年成立的「台灣航空警察所」，為配合桃園國際機場開航，於1978年改制為「內政部警政署航空警察局」，隔年將原本位於松山機場的局本部遷至桃園國際機場，至今已有將近45年的歷史。但相較於國道公路警察局、鐵路警察局等專業單位，航警局今年才推出專屬的標識臂章。

航警局表示，現任局長邱文亮到任後，為凝聚全局同仁向心力，並讓社會大眾瞭解航警局工作特性，便指示規畫辦理航警局標識臂章設計。自去年3月13日公開徵選出前三名，再由局長圈選第一名標識臂章，並陳報內政部警政署修正納入航警局臂章設計，歷經公告2個月後定案。

航警局指出，航警局三大核心工作為維護飛行安全、機場犯罪偵防、提供便民服務；臂章設計理念以盾牌為基底，搭配指南針背景圖、並採藍漸層之顏色變換創意象徵警察日以繼夜守護飛航安全之決心。飛機及航空翅膀正面圖樣代表由航警局守護飛航安全，承載每一位旅客的期待與信任，讓飛機順利起飛，翱翔天際。

航警局標識臂章於今年正式使用，圖為航警局外觀。記者黃仲明／攝影
航警局標識臂章於今年正式使用，圖為航警局外觀。記者黃仲明／攝影
航警局臂章設計理念以盾牌為基底，搭配指南針背景圖、並採藍漸層之顏色變換創意象徵警察日以繼夜守護飛航安全之決心。飛機及航空翅膀正面圖樣代表由航警局守護飛航安全，承載每一位旅客的期待與信任，讓飛機順利起飛，翱翔天際。圖／航警局提供
航警局臂章設計理念以盾牌為基底，搭配指南針背景圖、並採藍漸層之顏色變換創意象徵警察日以繼夜守護飛航安全之決心。飛機及航空翅膀正面圖樣代表由航警局守護飛航安全，承載每一位旅客的期待與信任，讓飛機順利起飛，翱翔天際。圖／航警局提供
航警局標識臂章於今年正式使用，繡在制服右側。記者黃仲明／攝影
航警局標識臂章於今年正式使用，繡在制服右側。記者黃仲明／攝影

內政部 桃園機場 警察

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