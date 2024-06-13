航警局標識臂章正式上線　象徵守護飛安滴水不漏

內政部警政署航空警察局前身為1970年成立的「台灣航空警察所」，為配合桃園國際機場開航，於1978年改制為「內政部警政署航空警察局」，隔年將原本位於松山機場的局本部遷至桃園國際機場，至今已有將近45年的歷史。但相較於國道公路警察局、鐵路警察局等專業單位，航警局今年才推出專屬的標識臂章。

航警局表示，現任局長邱文亮到任後，為凝聚全局同仁向心力，並讓社會大眾瞭解航警局工作特性，便指示規畫辦理航警局標識臂章設計。自去年3月13日公開徵選出前三名，再由局長圈選第一名標識臂章，並陳報內政部警政署修正納入航警局臂章設計，歷經公告2個月後定案。