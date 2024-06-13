聽新聞
test
0:00 / 0:00
航警局標識臂章正式上線 象徵守護飛安滴水不漏
內政部警政署航空警察局前身為1970年成立的「台灣航空警察所」，為配合桃園國際機場開航，於1978年改制為「內政部警政署航空警察局」，隔年將原本位於松山機場的局本部遷至桃園國際機場，至今已有將近45年的歷史。但相較於國道公路警察局、鐵路警察局等專業單位，航警局今年才推出專屬的標識臂章。
航警局表示，現任局長邱文亮到任後，為凝聚全局同仁向心力，並讓社會大眾瞭解航警局工作特性，便指示規畫辦理航警局標識臂章設計。自去年3月13日公開徵選出前三名，再由局長圈選第一名標識臂章，並陳報內政部警政署修正納入航警局臂章設計，歷經公告2個月後定案。
航警局指出，航警局三大核心工作為維護飛行安全、機場犯罪偵防、提供便民服務；臂章設計理念以盾牌為基底，搭配指南針背景圖、並採藍漸層之顏色變換創意象徵警察日以繼夜守護飛航安全之決心。飛機及航空翅膀正面圖樣代表由航警局守護飛航安全，承載每一位旅客的期待與信任，讓飛機順利起飛，翱翔天際。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言