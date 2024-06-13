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台南男侵入民宅烘烤門板起火逃出 滯留現場看消防員滅火被逮

中央社／ 台南13日電

台南市無業王姓男子昨天中午侵入佳里區民宅，抽菸之餘還用打火機烘烤門板起火，王男趕緊逃出，仍留在現場靜看消防人員滅火，卻被附近居民指認遭逮，警方訊後送辦。

台南市警局佳里分局今天告訴中央社記者，22歲王男昨天侵入無人居住民宅，在廚房隔間抽菸時，以打火機烘烤門板起火，王男取水滅火不及趕緊逃出，卻仍在現場靜看消防人員灌救，20分鐘撲滅火勢，無人受傷。

不過，附近居民向警方指認王男曾從火場走出，王男先宣稱民宅無人居住，好奇入內隨意觀看，不知為何失火；但在警方持續盤問下，王男才坦承以打火機烘烤門板引發火災

警方訊後依公共危險、侵入住宅及毀損等罪嫌，將王男移送台南地檢署偵辦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台南 抽菸 火災

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