台南男侵入民宅烘烤門板起火逃出 滯留現場看消防員滅火被逮
台南市無業王姓男子昨天中午侵入佳里區民宅，抽菸之餘還用打火機烘烤門板起火，王男趕緊逃出，仍留在現場靜看消防人員滅火，卻被附近居民指認遭逮，警方訊後送辦。
台南市警局佳里分局今天告訴中央社記者，22歲王男昨天侵入無人居住民宅，在廚房隔間抽菸時，以打火機烘烤門板起火，王男取水滅火不及趕緊逃出，卻仍在現場靜看消防人員灌救，20分鐘撲滅火勢，無人受傷。
不過，附近居民向警方指認王男曾從火場走出，王男先宣稱民宅無人居住，好奇入內隨意觀看，不知為何失火；但在警方持續盤問下，王男才坦承以打火機烘烤門板引發火災。
警方訊後依公共危險、侵入住宅及毀損等罪嫌，將王男移送台南地檢署偵辦。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言