三峽28歲已婚警休假獨自登鳶山 意外失足摔5公尺亡

新北市三峽派出所林姓員警昨天開始連休兩天，獨自前往鳶山攀爬，卻不慎失足墜落5公尺深山凹處。林員胞姊四處聯繫不上報警協尋。今天上午搜救人員以林手機定位找到人，但林員已明顯死亡。

據了解，新北市三峽派出所林姓員警（28歲）台灣警察專科學校行政管理科第34期畢業，與妻同住在新北市三峽區。昨天開始林員開始休假兩天，他獨自一人騎機車到新北市三峽鳶山公園，旋即自行走上鳶山登山步道往上登山。

未料，林員胞姊聯繫不上他於今天凌晨5時許報警協尋，警、消立即使用手機定位、調閱監視器畫面，派員沿著林員登口入口處向上搜尋，於今天上午7時許在鳶山公園後方登山步道，發現跌落5公尺深之山凹處的林員，檢視他已明顯死亡。目前警方排除有他、自殺可能，後續協助家屬後續治喪事宜。