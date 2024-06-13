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土城鋰電池充電引大火釀3死 律師：業者恐有這些民刑責

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

新北市土城區延壽路公寓今凌晨發生疑似鋰電池充電造成大火奪去3命，確實起火原因尚待進一步釐清。律師黃佑民認為，若電池為正常使用，但在商品的製造、生產上有過失，或未經過國家標準驗證或安全檢測，電池業者將同時面臨刑責和民法消費者保護法的損害賠償。

黃佑民表示，刑責部分，如果電池製造業者在產品的製造、生產上有過失，如未經國家標準驗證或未通過安全檢測，仍流通販售造成民眾傷亡，倘若傷亡原因與上述過失行為有關，業者可能涉及刑法的過失傷害或過失致死罪。

另外，依照民法規定，商品製造人對於因其商品通常使用所造成的損害，需要負擔賠償責任；消費者保護法也規定，商品製造人對於流通進入市場之商品，應確保該商品符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性。

因此該場大火，若是因鋰電池正常充電使用所導致，依民法、消保法相關規定，電池製造業者都將面臨可能的損害賠償責任。

其中，民法與消保法均設有例外規定，差別在於民法只要商品製造人能夠證明商品設計、製造過程並無缺失，就可以免除相關責任；但消保法採無過失責任，也就是說，就算商品製造人能證明無過失，也只能減輕而不能完全免除其損害賠償責任。

土城民宅疑因鋰電池充電造成大火3死，律師指出，若電池正常使用，但製造、生產上有過失或未經標準驗證或安全檢測，電池業者可能同時面臨刑責及民法、消保法損害賠償。記者王長鼎／翻攝
土城民宅疑因鋰電池充電造成大火3死，律師指出，若電池正常使用，但製造、生產上有過失或未經標準驗證或安全檢測，電池業者可能同時面臨刑責及民法、消保法損害賠償。記者王長鼎／翻攝

民法 消費者 火災 過失致死

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