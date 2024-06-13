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影／交往為前提…詐團打雲端美女牌 釣出單身狗甘願跑腿當車手

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

詐團假借「賴憲政-股市憲哥」名嘴名義，不僅騙多位民眾加碼投資，連車手也被詐團打美女牌，以交往為前提出面跑腿取款全遭騙，新北警方獲報日前逮捕涂姓男子共4名車手，警詢後依加重詐欺暨及違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市海山警分局文聖派出所今年4月28日接獲陳姓男子報案指稱，今年2月在手機通訊軟體上看到名為「賴憲政-股市憲哥」的股市消息，經介紹加入投資群組，於2個月內陸續面交現金給假冒理財專員的車手，後續欲領回獲利時，卻數度藉口推託無法出金，陳男才驚覺遭遇詐騙損失560萬元，前往派出所報案。

文聖所員警依規定受理，擴大調閱監視器影像，同時追查出包括陳男在內共有6名受害人，先後遭騙2000多萬元，日前報請新北地檢署檢察官黃國宸指揮偵辦，申請拘票獲准，文聖所與海山偵查隊會同新北市刑大偵一隊持檢察官所核發拘票，兵分多路至桃園市龜山區、新北市樹林區、台中市南區等地查獲詐團車手涂姓男子（19歲）、張姓男子（44歲）、林姓男子（50歲）與蔡姓女子（41歲）共4人到案。

據了解，遭警查獲的張男及林男二人竟不約而同地向警方抱怨說，會加入詐欺車手行列，是因在交友軟體上認識一名陸籍美女，對方每天噓寒問暖並表示只要依照指示協助取款，便同意與其交往；兩男不疑有他，隨即答應並依照指示行動，未料交往近月餘的時間，雖已協助詐騙集團取款，卻仍無法與對方見面，警員告知兩人，這也是一種「愛情詐騙」，付出的雖然不是金錢，卻是奉上了一顆真心，以及往後的自由。警詢後依加重詐欺暨違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送新北檢署，檢方訊後蔡女以2萬元交保，其餘3人限制住居。

依新北市警局詐欺防制辦公室統計，新北市警方從去年度迄今已查獲詐欺集團119件、1255人，查扣不法所得6億4194萬5,615元，攔阻4億3791萬3264元，查緝車手531人，其中現行犯及拘提人數384人，拘捕率72.3%，打擊詐騙不遺餘力。

海山警分局長陳保緒表示，詐騙集團經常使用「高獲利低風險」、「穩賺不賠」等話術，吹噓不合理的獲利，使民眾掉入詐騙集團設下的投資陷阱。警方呼籲，民眾應避免隨意加入各種投資群組、社團，如接獲疑似詐騙電話，可隨時撥打165反詐騙專線諮詢，或至附近派出所請求警方協助，以防受騙上當。

詐團假借名嘴名義，不僅騙多位民眾加碼投資，連車手也被詐團打美女牌，以交往為前提出面跑腿取款全遭騙，新北警方獲報日前逮4名車手。記者王長鼎／翻攝
詐團假借名嘴名義，不僅騙多位民眾加碼投資，連車手也被詐團打美女牌，以交往為前提出面跑腿取款全遭騙，新北警方獲報日前逮4名車手。記者王長鼎／翻攝
詐團假借名嘴名義，不僅騙多位民眾加碼投資，連車手也被詐團打美女牌，以交往為前提出面跑腿取款全遭騙，新北警方獲報日前逮4名車手。記者王長鼎／翻攝
詐團假借名嘴名義，不僅騙多位民眾加碼投資，連車手也被詐團打美女牌，以交往為前提出面跑腿取款全遭騙，新北警方獲報日前逮4名車手。記者王長鼎／翻攝
詐團假借名嘴名義，不僅騙多位民眾加碼投資，連車手也被詐團打美女牌，以交往為前提出面跑腿取款全遭騙，新北警方獲報日前逮4名車手。記者王長鼎／翻攝
詐團假借名嘴名義，不僅騙多位民眾加碼投資，連車手也被詐團打美女牌，以交往為前提出面跑腿取款全遭騙，新北警方獲報日前逮4名車手。記者王長鼎／翻攝

詐欺 詐騙集團 車手

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