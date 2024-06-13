嘉義8旬翁騎機車闖平交道摔倒 林鐵小火車誤點23分鐘
阿里山林鐵小火車今早9點從嘉義車站開往十字路車站，9點45分行經竹崎車站56號平交道時，一名男子騎機車誤闖平交道摔倒，連人帶車倒臥鐵軌，未受傷拒絕送醫，列車緊急剎停延誤23分鐘，早上10點6分繼續發車行駛，共影響156名旅客。
據了解，80多歲柳姓男子今早騎機車，行經平交道前時柵欄已放下，柳男煞車不及，迎面撞上欄杆，連人帶車摔倒，後方阿里山小火車正好緊急剎停。嘉義縣消防局竹崎分隊獲報到場，發現有一輛機車倒在鐵軌上，機車騎士無明顯外傷，拒絕送醫。
阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，該輛列車為嘉義站開往十字路的定期列車，車上載有156名乘客，今天早上9點從嘉義火車站發車，9點45分行經竹崎車站56號平交道，警燈音及遮斷桿均正常運作，但有男子騎機車誤闖，通報警方到場處理。
警方表示，經調閱監視器畫面確認，柳男闖越平交道，將依道路交通管理處罰條例送監理機關裁罰，依法闖越平交道處1萬5千元以上至9萬元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年，呼籲民眾遵守交通規則，注意自身及行車安全。
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