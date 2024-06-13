台中壯男車道踢球砸爛機車後照鏡 下場曝光
洪姓男子昨在台中市龍井區把車道當籃球場，砸中曾姓女騎士的機車後照鏡，造成後照鏡毀損，雖曾女暫不提告訴，但警方事後根據熱心民眾所提供影片發現，洪男不但在車道上運球，還以踢足球方式，將籃球踢向車道，致曾女機車後照鏡毀損，認定洪男行為造成往來車輛危險，將洪男依公共危險罪嫌法辦，並開單告發，開罰500元。
台中市警局烏日分局犁份派出所所長劉浩廷說明，有網友在「社會事新聞影音」上傳一段男子在道路上拍打籃球影片，經查警方昨天下午1時許獲報，有一名男子在龍井區新興路5巷路上玩球，造成曾姓女騎士的機車後照鏡毀損，員警到場先行勸導正在路旁玩球的洪男，切勿在道路上玩球；曾姓女騎士表示，暫不對洪男提毀損告訴。
劉浩廷指出，後經熱心民眾所提供影片，警方發現洪男竟以腳踢籃球方式，將球踢向車道，擊中曾女騎乘的機車，造成曾女機車毀損，洪男的行為造成往來車輛危險，涉及刑法第185條公共危險罪嫌，後續將洪男依公共危險罪嫌函送偵辦，並依道路交通管理條例第78條第1項第4款「行人於交通頻繁之道路任意嬉遊，足以阻礙交通」製單舉發。
烏日分局呼籲，民眾切勿從事任何足以影響他人安全之不法行為，警方將秉持毋枉毋縱之立場、依法究辦。
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