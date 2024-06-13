充電鋰電池起火如何因應 專家建議做這「3項動作」防延燒

新北市土城區延壽路一棟公寓今天凌晨疑因屋內園藝用充電鋰電池發生爆炸起火，造成屋主妻子、兒子及女兒男友3人不幸罹難；專家指出，避免鋰電池起火，最好要選合格品牌，且勿同時一個電源線充數個鋰電池；若鋰電池失火，只是冒煙，先迅速移至空曠地或泡水；若已熱失控發火，移除旁邊易燃物，用大量水、滅火器噴灑降溫，若已失控燃燒，迅速打119求救。

高雄市消防局搶救科長蘇裕銘指出，選用鋰電池最好挑選經過合格品管的大廠牌電池，網路價廉的鋰電池品質、內容物較無法掌控，小心容易出問題。

對於鋰電池起火的話，要如何因應，蘇裕銘說，一般火災發生，有熱、火煙、可燃物或易燃物3要素，鋰電池起火約有3階段情況，若當下目擊鋰電池只是冒煙，可迅速將其移至空曠地或泡水，避免和旁邊易燃物接觸。

「鋰電池本身燃燒不會危險，自己燒完就還好，最可怕的是旁邊有放置可燃物，例如木材、紙張、衣服或棉被。」蘇裕銘指出，若充電中的鋰電池已冒出火花或噴火，第一時間將火焰打掉，鋰電池的熱失控通常在高溫60度以上，可用大量源源不絕的水或滅火器噴灑打掉火源， 讓水進到電池裡，讓其降溫，切記要同時移除旁邊的可燃或易燃物。

蘇裕銘提醒民眾，若鋰電池燃燒起火，眼見已無法收拾，最好迅速打119求救，以防止火煙擴大，一發不可收拾。