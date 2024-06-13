鋰電池釀災北市6年134件 4年前「林森錢櫃」釀6死72人傷

新北土城今凌晨有住宅起火釀3死，消防局初判起火原因與鋰電池充電爆炸相關，4年前台北市「林森錢櫃」火災釀6死，經查起火原因也與鋰電池有關，台北市消防局表示，鋰電池可重複充電使用，應用範圍越來越廣，但電池內部電解質易燃，有較高危險性，民眾使用鋰電池產品應落實安全使用方式。

台北市消防局表示，鋰電池體積小、攜帶方便、蓄電量高、可快速充放電重複使用，應用範圍越來越廣，但電池內部電解質屬易燃物，有較高危險性，經統計台北市2018年至2023年間共發生134件鋰電池火災，其中以建物火災最多，共81件，其次是電動車火災，共34件。

消防局提醒，民眾應選用經檢驗合格的鋰電池產品，使用前詳閱產品說明書，務必依照指示安全使用；避免過度充放電，使用有過充、過放保護裝置的充電器；充電時間勿過長，電流勿過高。

若長時間不使用，應將電池電量充至7至8成，充電時切勿在周圍放置可燃物；充電過程若發現鋰電池有發熱、外殼膨脹情況，應立刻拔除插頭停止充電；切勿對產品加壓，也勿在極高或極低溫度下充電，避免短路。

2020年4月26日，位於台北市中山區林森北路上的錢櫃KTV突然起火，警消獲報疏散民眾並全力撲救，整起火災仍釀成6人死亡。

台北地檢署偵結依放火、過失致死、過失傷害、違反職業安全衛生法等罪嫌，起訴錢櫃董事長練台生、員工及工程人員等8名自然人及法人。

台北地院今年審結宣判，林森錢櫃經理翁珮雯、副理張惠純、錢櫃工程師黃思銘、工程行負責人王聖傑等人徒刑1至3年，錢櫃分公司迪廣公司罰金30萬元。

判決指出，迪廣公司經營林森錢櫃，2020年2月進行增設電梯工程，邊營業邊施工，部分防火區因施工而被改變，安全梯逃生門也未保持常閉。