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警專畢業典禮 內政部：警消海巡是社會安定關鍵力量

中央社／ 台北13日電

警專今天舉行畢業典禮，共1393名學生畢業，內政部主任秘書黃駿逸出席頒獎，他說，警消海巡是維護國家安全、社會安定關鍵力量，政府已推動相關措施，確保權益及福利。

台灣警察專科學校發布新聞資料指出，警員班第41期畢業典禮在大禮堂舉行，畢業學生共1393人，包含行政科905人、消防安全科147人、海洋巡防科112人、刑事科78人、科技偵查科77人、交通管理科74人。

警專表示，畢業典禮由內政部主秘黃駿逸代表部長劉世芳主持，並頒發各班畢業成績第一名獎狀給優秀學生。

黃駿逸透過新聞資料指出，恭喜學生完成學業，將前往警消、海巡服務，警消、海巡是維護國家安全、社會安定非常關鍵力量，政府近年推動措施及福利，確保警消海巡無後顧之憂的執行勤務。

他指出，如6月1日起，凡在深夜12時至凌晨6時第一線執行勤務警消，可支給每小時新台幣100元實質補貼。部長劉世芳上任後設置警消勤務安全促進與事件調查會，納入現役基層代表、資深退休人員、學界專家，針對警消議題、權益與安全保障、事件調查進行諮詢建議與調查，加強保障警消職業安全與權益。

黃駿逸說，有關消防工作安全，要求消防署積極提升科技救災能力、強化人員訓練與現場指揮管制，並指示消防署和國土管理署合作界接圖資，針對高層建物公共安全，展開擴大辦理聯合稽查，以具體行動保障消防員執勤安全。

他表示，打擊詐騙是政府重點工作，勉勵警察類科畢業生，進入警察機關服務，要積極參與推動打擊詐騙行動，保護民眾財產安全。

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