影／三芝宮廟遶境放鞭炮煙火 炸破住戶玻璃窗

新北市三芝區福成宮昨晚舉辦遶境活動，不料陣頭經過中正路三段一處紅壇前，施放鞭炮及煙火，不慎炸破附近社區住戶窗戶玻璃，所幸現場沒有人受傷，據了解，被害人已與紅壇申設人及廟方達成和解。

據了解，新北市三芝區埔頭里福成宮，又稱小基隆福成宮，宮廟內主祀神祇為天上聖母媽祖，其媽祖稱為「埔頭媽祖」或「金面媽祖」，建宮廟已近百年，是當地居民信仰中心。

據悉，昨天福成宮舉行遶境祈福活動，昨晚6時45分左右，一陣頭正在新北市三芝區中正路三段26號前紅壇前表演，過程中，有人施放鞭炮、煙火，煙火不慎擊破社區一住戶窗戶玻璃，所幸現場沒有人受傷。事後，被害人與紅壇申設人及廟方達成和解，淡水警方抄登雙方資料後離去。