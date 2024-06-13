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開車撞「館長」健身房台中館 男子殺人未遂法辦

中央社／ 台中13日電

網紅「館長」陳之漢在台中經營的成吉思汗健身俱樂部，昨晚遭林姓男子駕駛小貨車衝撞，林男供稱因應徵教練遭拒，又近期情緒不穩才開車衝撞，警方今天依殺人未遂等罪將他送辦。

台中市警察局第五分局偵查隊長曾建富今天召開記者會說明，涉案的林男無健身執照，但本身有在健身，失業時間約半年，曾從事保全、服務業，本次行為從資料顯示應非政治因素所致。

警方指出，經健身館提供的資料指出，林男確實曾於今年5月底，前往健身館應徵健身教練工作遭拒，他供稱加上近期情緒不穩，才一時失控開車衝撞。經警方初步查訪，林男未與黑道及政治因素有所牽連。

至於作案車輛，警方說，車輛為坐在副駕的許姓友人於昨天在西屯區承租，因本身從事回收工作，所以固定時間都會租車，案發前車輛停在館外，2人在車上聊天，林男就突然開車衝撞健身館。

警方全案詢問後，今天將林男依毀損、恐嚇及館方所提出的殺人未遂告訴等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並建請羈押。警方並將加強健身館外週邊巡邏，避免不法事件發生。

警方是在昨天晚間7時41分接獲民眾報案指稱，北屯區崇德二路二段「成吉思汗」健身館，遭1輛小貨車衝撞，造成大門碎裂。警方到場後，發現健身館大門遭藍色小貨車衝撞，地面玻璃散落一地，將車上2名男子帶回警局調查。

警方調閱監視器畫面發現，涉案小貨車事發當時停在健身館外數分鐘，接著就大轉彎開上健身館前階梯後，衝撞入館內。

網紅「館長」陳之漢在台中經營的成吉思汗健身俱樂部，昨晚遭林姓男子駕駛小貨車衝撞，林男供稱因應徵教練遭拒，又近期情緒不穩才開車衝撞，警方今天依殺人未遂等罪將他送辦。圖／摘自YouTube館長惡名昭彰
網紅「館長」陳之漢在台中經營的成吉思汗健身俱樂部，昨晚遭林姓男子駕駛小貨車衝撞，林男供稱因應徵教練遭拒，又近期情緒不穩才開車衝撞，警方今天依殺人未遂等罪將他送辦。圖／摘自YouTube館長惡名昭彰

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