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珍貴相冊物歸原主 警靠人臉辨識幫尋回亡母唯一照

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市有民眾撿到一本相冊，但公告多時都未有人領取，警方發現內有一張婦人在風景名勝的獨照，經「相片比對系統」辨識出婦人身分，但她已過世多年，只好連繫其兒子代領。她的兒子許男獲知消息激動表示，該相冊前陣子因家中打掃不慎遺失，內有過世媽媽唯一的獨照，他尋找多時都未果，感謝警方物歸原主。

新竹市警察局第三分局指出，近日偵查隊偵查佐劉萬波檢視無法掌握遺失人身分的公告協尋遺失物時發現，有一本相冊頗有年代，其中有一張婦人在風景名勝的獨照，研判應為具紀念意義物品，於是利用警政署「相片比對系統」找出婦人身分，但婦人多年前已往生。

劉萬波不放棄，透過「智慧分析決策支援系統」找到婦人家屬，經逐一聯繫後，最終聯繫上婦人兒子許男，並通知他前來代領。

許男看到相冊後激動表示，母親多年前過世，他十分思念，想念她時，都會拿出相冊翻閱懷念，但先前因家中打掃，相冊卻遺失，他曾多次找尋但都沒找到，為此難過不已，沒想到最終竟失而復得。

許男也感謝警方主動幫忙，並表示這次他擁有媽媽唯一的1張獨照，對於警方積極協尋，表示感謝萬分。

警方表示，4月也有民眾撿到女用皮夾，送至派出所失物招領，但皮夾內除了現金和一張女子照片外，沒有任何的個人資料。警方透過照片辨識，順利找到失主，失主領回皮夾時，也激動地表示，皮夾內有過世媽媽的唯一照片，原本還以為找不回來，感謝警方主動幫忙。

許男也感謝警方主動幫忙，並表示這次他擁有媽媽唯一的1張獨照，對於警方積極協尋，表示感謝。圖／警方提供
許男也感謝警方主動幫忙，並表示這次他擁有媽媽唯一的1張獨照，對於警方積極協尋，表示感謝。圖／警方提供
許男看到失而復得的相冊，感謝警方積極尋找。圖／警方提供
許男看到失而復得的相冊，感謝警方積極尋找。圖／警方提供

失主 警察

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