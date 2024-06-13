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內梯變煙囪釀3死！土城樓中樓公寓惡火 頂樓1焦屍待移出

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城區延壽路一棟民宅4樓今天凌晨發生火警，造成現場3人逃生不及被大火燒死。新北市消防局表示，據了解，起火公寓為樓中樓設計，4、5、6樓有打通建置內梯，起火點疑似在4樓門口充電中的鋰電池引起，火勢一發不可收拾，導致內梯變煙囪，阻斷逃生之路。

起火的李姓屋主從事園藝工作，火災現場是樓中樓建築設計，4為客廳等起居空間，5樓為房間，6樓為挑高，7樓則是加蓋，起火點為擺放位於4樓門口充電中的園藝用割草機使用的鋰電池，起火後因救火潑水爆炸，向上竄燒到6樓頂，才擴大蔓延造成人命傷亡。

里長滕月蘭轉述李父說法，李男發現鋰電池起火，一潑水就爆炸，企圖滅火不成，才會跟著女兒往下跑，但妻子跟兒子、女兒男朋友則往上逃生，消防員救出李妻和李男兒子送醫不治，女兒的男友則跑到7樓被困住，3人因此殞命。

遇到起火事故怎麼辦？消防署有公告「鋰電池火災滅火注意事項」，除盡快撥打119求救，小型鋰電池像是手機、筆電、行動電源，可使用乾粉滅火器，有機會撲滅火災；在不影響自身安全下，若能將起火的小型鋰電池移至空曠處，再將其完全浸泡於水桶中，滅火效果更佳。

而大型鋰電池，比如電動機車、電動車，乾粉滅火器很可能無法將火勢撲滅，更好的滅火方式是不斷噴灑大量的水，以達散熱與降溫，減低和阻斷電池芯產生的熱失控。

疑園藝用充電鋰電池爆炸起火，新北市土城區延壽路一棟公寓今天凌晨3時許發生火警，不幸造成3人死亡。記者王長鼎／翻攝
疑園藝用充電鋰電池爆炸起火，新北市土城區延壽路一棟公寓今天凌晨3時許發生火警，不幸造成3人死亡。記者王長鼎／翻攝

新北 火災 爆炸

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