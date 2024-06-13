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土城民宅大火…4顆鋰電池輪流充電釀禍 里長：起火當下屋主潑水爆炸
新北市土城區延壽路一棟民宅今天凌晨發生大火燒死3人。今早延壽里長滕月蘭受訪透露，火警發生時屋主李男先發現「看到火就緊張用水去潑，水一潑電池就爆炸了」。
延壽里長滕月蘭說，起火戶4樓住著一家四口，屋主從事園藝工作，同住著除屋主夫妻外，還包括一對兒女、女兒男友，因園藝工作好像也請工人，每天這家人進出都會跟鄰居打招呼。
滕月蘭說，事發後有聽到屋主李父說「電池是從12點多充的啦！就是揹負式園藝割草機用的鋰電池。」李父先發現屋內起火，他嘗試滅火不成。
滕月蘭轉述李父說法「我們正常人看到火一定會緊張嘛！一緊張就用水去潑」怎知道水一潑電池就爆炸了！李父才會跟著女兒往下跑，但妻子跟兒子、女兒男朋友則往上逃生，沒想到3人就此殞命。
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