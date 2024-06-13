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影／以為廟會街頭鬧事 高雄10警衝到場發現真相鬆一口氣
高雄市苓雅區四維路和苓南路住戶前天凌晨發現一群身穿白、黑衣的男子在路口聚集、喧嘩，以為將發生街頭滋事報警；轄區警方出動4警車、10名快打警力火速抵達，結果發現是廟會人士集合，準備搭遊覽車北上進香，告誡登記資料後讓其離去。
網路社群「社會事新聞影音」今天貼出一則影片，指10日四維四路和苓南路口有廟會成員深夜聚眾，警方快打警網到場盤查；影片中，3、4名白衣男子向警方解釋，閃警示燈的警車陸續增派到場。
轄區苓雅警分局指出，11日凌晨0時32分許，接獲民眾來電報案，指四維四路和苓南路口有民眾聚集似乎要街頭滋事，警方出動4名警車加上線上巡邏警網騎機車的員警約10人火速趕抵現場了解。
經警方了解，原來是是當地廟宇人士欲至北部進香，一群人在現場集合等待遊覽車時，在馬路聊天吵到住戶，現場並無神轎、廟會或施放鞭炮情事；警方告誡在場人勿大聲喧嘩、擾亂安寧、勿妨礙交通，查抄資料後，讓其離去。
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