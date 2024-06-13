男子被控侵入民宅持鐵槌打傷屋主 法官判無罪理由出爐

王姓男子指控鄭男侵入住家偷竊，並持鐵槌攻擊人，他制伏後報案，檢方依準強盜等罪嫌起訴鄭男。鄭男辯稱，王開門讓他進屋，也沒有偷錢打人。法官依2名證人證述王、鄭是朋友，加上處理警員證述到場時，鐵槌是在鄭的身上，認定王男控訴有疑點，依「罪證有疑，利歸被告」證據法則，判鄭男無罪。全案可上訴。

基隆地檢署檢察官起訴鄭男在2021年12月23日凌晨4點多，侵入王姓男子住處，並毀棄、損壞屋內的電視、櫃子等物品，還偷走置物盒內零錢191元。王男隔天凌晨0點多返回住處，看到大門開啟，進入屋內後與鄭男對峙時，遭鄭男拿屋內的鐵槌攻擊，導致右手臂刮傷。王男制伏鄭男後報案。

員警到場逮捕鄭男，查扣零錢及鐵鎚，將鄭男帶回詢問後送辦。檢察官偵查後，認定鄭男犯行，並依準強盜罪嫌起訴。

基隆地方法院審理時，鄭男辯稱，他與王男是朋友關係，案發前一天是王男開門讓他進屋，後來王離開。他因在浴室聽到客廳傳來聲響，查看時發現一片凌亂。王有與人結怨，他擔心有人來尋仇，想找武器防身，才抽出鞋櫃抽屜翻找。檢警查扣的191元是他的錢，他並未偷王男屋內的錢，也未毀損電視、櫃子等物品。

法官傳喚李姓、黃姓男子作證，兩人都證述王、鄭認識。李男說，曾和鄭一起到王的住家「吃藥」，王、鄭有時會吵得很激動，會打起來，摔東西，互駡說見一次打一次。

法官指出，王、鄭互指對方拿出鐵鎚攻擊人，到場處理的陳姓警員到庭證述，抵達現場時，看到王、鄭都坐在椅子上，屋內很凌亂。王說鄭是小偷，鄭站起來時，褲頭插一把鐵鎚。王、鄭都不否認陳員證述，以常理推論，倘若是王男制伏鄭男，鐵鎚不應仍由鄭男持有。

法官檢視王男傷勢照片，僅係右手肘輕微刮擦痕跡，鄭男若是持鐵鎚攻擊王宇丞，傷勢應不僅如此。王、鄭身形相當，鄭男持有鐵鎚具優勢，要自由離去應非難事，停留現場等王報警前來處理，難認是王制伏被告，王男指述與經驗法則不符，並有瑕疵。本於「罪證有疑，利歸被告」證據法則，既不能證明鄭男犯罪，自應諭知無罪。