土城惡火奪3命！里長曝屋主見妻兒最後一面情緒失控：心痛無法表達

新北市土城區延壽路一間7層樓住宅今天凌晨起火，不幸造成3人死亡。圖／新北消防局提供

新北市土城區延壽路一棟民宅4樓今天凌晨發生火警，造成現場3人逃生不及被大火燒死。今早里長受訪表示，7樓還有一具遺體尚未搬出，還說屋主李父到醫院認屍，情緒一度失控說「心痛的感覺是無法用言語去表達的」，場面令人鼻酸。

新北市消防局表示，據了解，起火公寓4、5、6樓有打通建置內梯，為李姓男子一家5口同住，今天凌晨3時32分左右據報，新北市土城區延壽路75巷一棟7樓住宅4樓起火，火勢向上竄燒到6樓頂，消防局出動消防員136人、各式搶救車輛50車趕往現場，立即疏散各戶層樓布水線灌救、逐層搜救，火勢於4時35分撲滅。

滅火過程，消防員逐層搜救，陸續在6樓屋內發現屋主李男妻子蕭姓女子（58歲）、兒子李男（26歲）及通往頂樓梯間發現女兒的男友鄭姓男子（29歲）3人，檢視3人已無呼吸及心跳，蕭、李兩人送醫搶救宣告不治，鄭男則燒成焦屍並未送醫。起火原因疑似為4樓園藝用充電鋰電池自燃引發火勢，確切起火原因待查。

稍早，土城區延壽里長滕月蘭受訪指出，起火發生在凌晨3時許，她住的地方離起火點有一段距離，所以並沒有聽到聲音或聞到異味，直到凌晨3時30分左右，居民陸續按電鈴互相告知，她才爬起來查看。

滕月蘭透露，4樓是小家庭，父母兒女加上女兒男友共5人同住，母子及女兒男友葬生火窟。爸爸前往2間醫院見老婆、兒子最後一面，一度情緒失控說「心痛的感覺無法用言語去表達的」。

滕月蘭說，該棟舊公寓「上面好像有加蓋吧！」可能是這樣阻礙到逃生，現在還有一具遺體在7樓，沒有搬運下來。