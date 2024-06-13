快訊

覆議案交鋒／綠營大咖缺席街頭宣講 內部憂「青鳥難飛」

羽球／戴資穎巴黎奧運「最後一舞」 形象影片致敬

韓國瑜嗆莊瑞雄「雞蛋挑鋼筋」…朝野唇槍舌戰2小時 國會改革覆議案21日議決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／土城民宅凌晨鋰電池座充爆炸釀3死 侯友宜派社工關懷

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市土城區延壽路一間7層樓住宅今晨起火，2男1女救出時無心跳呼吸，燃燒面積約150平方公尺，市長侯友宜也到場了解狀況，經消防局初步調查，疑為電池充電爆炸起火。侯友宜表示，已交代區公所、社會局要關懷受災家庭，也對往生者給予照顧跟資源。

侯友宜稍早赴議會備詢，受訪時表示，今晨3點30分左右土城延壽路住宅起火，根據現場瞬間引起大火，了解是因家裡有鋰電池座充爆炸，這個事件造成3個人死亡，非常難過跟痛心。

侯友宜說，他已特別交代相關局處要關懷這個家庭，也對往生者給予照顧跟資源，希望能盡快度過這一場苦難，而在救災過程中，一名消防局同仁因身體不適也送醫，祝同仁早日康復，也特別派消防局長前往慰問。

社會局補充，經查該家庭皆無福利身分，經詢問里長了解死者家庭經濟條件一般，目前案家由土城區公所及土城社福中心聯繫關懷，後續案家如有經濟陷困或安葬費用需要協助部分，社工將提供相關協助。

新北市土城區延壽路一間7層樓住宅今晨起火，2男1女救出時無心跳呼吸，侯友宜稍早赴議會受訪。記者張曼蘋／攝影
新北市土城區延壽路一間7層樓住宅今晨起火，2男1女救出時無心跳呼吸，侯友宜稍早赴議會受訪。記者張曼蘋／攝影

侯友宜 火災 爆炸

延伸閱讀

三重果菜市場現地重建恐變遷到蘆洲…新北市府挨轟 侯友宜出聲

綠總質詢問食安 侯友宜：稽查人力擴充後年可達76人

傅崐萁背景能否選黨主席？侯友宜：人民眼睛是雪亮的

綠營問「新北為何不開賭場」 侯友宜：各地國情不同

相關新聞

土城惡火奪3命！里長曝屋主見妻兒最後一面情緒失控：心痛無法表達

新北市土城區延壽路一棟民宅4樓今天凌晨發生火警，造成現場3人逃生不及被大火燒死。今早里長受訪表示，7樓還有一具遺體尚未搬...

充電鋰電池爆炸起火！土城凌晨3死火警 禍首電池疑為「園藝用」

新北市土城區延壽路一棟公寓今天凌晨3時許發生火警，屋主父女二人由消防人員引導及時逃生，屋主妻子、兒子及女兒男友3人不幸罹...

土城民宅大火…4顆鋰電池輪流充電釀禍 里長：起火當下屋主潑水爆炸

新北市土城區延壽路一棟民宅今天凌晨發生大火燒死3人。今早延壽里長滕月蘭受訪透露，火警發生時屋主李男先發現「看到火就緊張用...

土城火警3死…消防署：近2年鋰電池火災191件 3大原因釀起火

新北土城區延壽路公寓凌晨火警釀3死，據消防局初步研判為客廳充電的園藝用鋰電池爆炸釀禍。根據消防署統計，近2年鋰電池火災發...

新北兩婦搭坐三重客運挨太近 一人突抓狂引爆拉扯互告傷害

新北市兩名婦人今天凌晨搭三重客運紅23號路線，行經淡水區北新路時，疑因彼此靠坐太近，引發衝突。警方到場協處，兩人堅持提告...

內梯變煙囪釀3死！土城樓中樓公寓惡火 頂樓1焦屍待移出

新北市土城區延壽路一棟民宅4樓今天凌晨發生火警，造成現場3人逃生不及被大火燒死。新北市消防局表示，據了解，起火公寓為樓中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。