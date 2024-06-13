影／土城民宅凌晨鋰電池座充爆炸釀3死 侯友宜派社工關懷

新北市土城區延壽路一間7層樓住宅今晨起火，2男1女救出時無心跳呼吸，燃燒面積約150平方公尺，市長侯友宜也到場了解狀況，經消防局初步調查，疑為電池充電爆炸起火。侯友宜表示，已交代區公所、社會局要關懷受災家庭，也對往生者給予照顧跟資源。

侯友宜稍早赴議會備詢，受訪時表示，今晨3點30分左右土城延壽路住宅起火，根據現場瞬間引起大火，了解是因家裡有鋰電池座充爆炸，這個事件造成3個人死亡，非常難過跟痛心。

侯友宜說，他已特別交代相關局處要關懷這個家庭，也對往生者給予照顧跟資源，希望能盡快度過這一場苦難，而在救災過程中，一名消防局同仁因身體不適也送醫，祝同仁早日康復，也特別派消防局長前往慰問。

社會局補充，經查該家庭皆無福利身分，經詢問里長了解死者家庭經濟條件一般，目前案家由土城區公所及土城社福中心聯繫關懷，後續案家如有經濟陷困或安葬費用需要協助部分，社工將提供相關協助。