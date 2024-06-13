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影／台中警攔查泵浦車…車內失聯移工轉頭就跑 1分鐘落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局在上月底攔查一輛混凝土泵浦車，警方正在檢查車內駕駛、乘客的證件時，車內越南籍張姓移工先假意配合，隨後拔腿狂奔，但不到1分鐘即跑進派出所後方的警用停車場，被腿力高超的警員追上，警方發現張已被通報失聯3年，另外雇主、駕駛都違反就業服務法、道交條例規定，一併法辦。

第六警分局西屯派出所警員，在上月23日清晨7時分許巡邏時，在黎明路、西屯路檢查一輛混凝土泵浦車，是否在核准時間、路段行駛，正當胡姓駕駛（27歲）、越南籍張姓乘客（26歲）下車接受盤查時，張先假意配合，下一秒卻轉身落跑。

員警見狀緊追在後，同時拔出警棍，大聲喝斥不要跑，不到100公尺就成功追上，因移工逃跑的地點，恰巧是警方公用的停車場，變成「甕中捉鱉」，被警員帶回派出所。

警方調查，張姓移工以被通報失聯3年，將違反入出國移民法，移送台中專勤隊後遣送出境，另外詹姓雇主（63歲）聘用非法移工，違反就業服務法規定，最高可罰75萬元，另外胡姓駕駛在未經許可時段行駛，將依照道交條例告發，可開罰1200元至3600元。

越南籍張姓移工已失聯3年，上月底被警方攔查車輛時，查緝到案，張當時跑給警員追，但跑進派出所停車場而落網。記者陳宏睿／翻攝
越南籍張姓移工已失聯3年，上月底被警方攔查車輛時，查緝到案，張當時跑給警員追，但跑進派出所停車場而落網。記者陳宏睿／翻攝
越南籍張姓移工已失聯3年，上月底被警方攔查車輛時，查緝到案，張當時跑給警員追，但跑進派出所停車場而落網。記者陳宏睿／翻攝
越南籍張姓移工已失聯3年，上月底被警方攔查車輛時，查緝到案，張當時跑給警員追，但跑進派出所停車場而落網。記者陳宏睿／翻攝

失聯 移工 越南

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