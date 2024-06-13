土城火警3死…消防署：近2年鋰電池火災191件 3大原因釀起火
新北土城區延壽路公寓凌晨火警釀3死，據消防局初步研判為客廳充電的園藝用鋰電池爆炸釀禍。根據消防署統計，近2年鋰電池火災發生件數計191件，常見造成鋰電池火災原因主要為產品瑕疵、使用方式錯誤、重摔撞擊等所造成。
消防署表示，可攜式3C電子產品的普及，所使用的電池和充電相關產品在國內外皆曾有意外發生，突顯此類產品本質安全，以及應符合安全要求的重要性。經濟部標準檢驗局自103年開始，將鋰電池、行動電源與電池充電器納入強制性檢驗品項，並強制要求產品於國內販售前，必須取得經濟部標準檢驗局的CNS認證證書。
消防署呼籲，為防範鋰電池火災，民眾使用時應注意下列事項，1、選用貼有經濟部標準檢驗局「商品安全標章」之產品；2、使用前詳閱說明書，並依說明書內容使用；3、充電時避免在陽光直射、高溫或易燃物附近；4、充電完成請儘速移除電源，避免過充現象，以及避免睡覺時充電；5、手機、行動電源產品應避免摔碰、擠壓及撞擊；6、攜帶時避免金屬物品接觸電池兩極造成短路。
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