快訊

Live／第三節打出一波流 綠衫軍領先獨行俠已達15分

子女忙工作不顧失智母，父怒捐遺產不讓繼承！網友竟提：「xx」是父母留給子女最大的情勒

少子化衝擊…大專學生數117年降到15.7萬 葉丙成重申「3+2類五專模式」

土城火警3死…消防署：近2年鋰電池火災191件 3大原因釀起火

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北土城區延壽路公寓凌晨火警釀3死，據消防局初步研判為客廳充電的園藝用鋰電池爆炸釀禍。根據消防署統計，近2年鋰電池火災發生件數計191件，常見造成鋰電池火災原因主要為產品瑕疵、使用方式錯誤、重摔撞擊等所造成。

消防署表示，可攜式3C電子產品的普及，所使用的電池和充電相關產品在國內外皆曾有意外發生，突顯此類產品本質安全，以及應符合安全要求的重要性。經濟部標準檢驗局自103年開始，將鋰電池、行動電源與電池充電器納入強制性檢驗品項，並強制要求產品於國內販售前，必須取得經濟部標準檢驗局的CNS認證證書。

消防署呼籲，為防範鋰電池火災，民眾使用時應注意下列事項，1、選用貼有經濟部標準檢驗局「商品安全標章」之產品；2、使用前詳閱說明書，並依說明書內容使用；3、充電時避免在陽光直射、高溫或易燃物附近；4、充電完成請儘速移除電源，避免過充現象，以及避免睡覺時充電；5、手機、行動電源產品應避免摔碰、擠壓及撞擊；6、攜帶時避免金屬物品接觸電池兩極造成短路。

疑園藝用充電鋰電池爆炸起火，新北市土城區延壽路一棟公寓今天凌晨3時許發生火警，不幸造成3人死亡。記者王長鼎／翻攝
疑園藝用充電鋰電池爆炸起火，新北市土城區延壽路一棟公寓今天凌晨3時許發生火警，不幸造成3人死亡。記者王長鼎／翻攝
疑園藝用充電鋰電池爆炸起火，新北市土城區延壽路一棟公寓今天凌晨3時許發生火警，不幸造成3人死亡。記者王長鼎／翻攝
疑園藝用充電鋰電池爆炸起火，新北市土城區延壽路一棟公寓今天凌晨3時許發生火警，不幸造成3人死亡。記者王長鼎／翻攝

3C 消防員 火災 爆炸 高溫

延伸閱讀

充電鋰電池爆炸起火！土城凌晨3死火警 禍首電池疑為「園藝用」

影／疑電池充電爆炸！土城凌晨公寓起火 1家5口3人罹難

新莊民宅火警濃煙竄天際 新北消防人車馳援

眾議員提案 禁國安部從6家中國企業購買鋰電池

相關新聞

面試受挫撞館長台中店？警存疑查手機 貨車駕駛連乘客均送辦

「館長」陳之漢2020年間在台中市北屯區展店，開設成吉思汗健身俱樂部台中旗艦館，籌備、經營期間，風波不斷，設計師曾遭人恐...

充電鋰電池爆炸起火！土城凌晨3死火警 禍首電池疑為「園藝用」

新北市土城區延壽路一棟公寓今天凌晨3時許發生火警，屋主父女二人由消防人員引導及時逃生，屋主妻子、兒子及女兒男友3人不幸罹...

土城火警3死…消防署：近2年鋰電池火災191件 3大原因釀起火

新北土城區延壽路公寓凌晨火警釀3死，據消防局初步研判為客廳充電的園藝用鋰電池爆炸釀禍。根據消防署統計，近2年鋰電池火災發...

影／疑電池充電爆炸！土城凌晨公寓起火 1家5口3人罹難

新北市土城區延壽路一間7層樓住宅今天凌晨起火，2男1女救出時無心跳呼吸，燃燒面積約150平方公尺，詳細起火情況待進一步釐...

影／「算利教官」楊禮軒痛恨粉專遭冒用 任台南防詐大使反詐騙

在金融市場界有「算利教官」稱號的楊禮軒，因痛恨自己頭像遭詐騙集團冒用來設立粉絲專頁，今天應台南警方邀請擔任防詐大使，協助...

呂捷IG帳號遭盜 自嘲詐團若做1事「我就跟老謝同檔次」

網路詐騙頻傳，不少民眾的社群平台帳號遭盜，補教名師呂捷也受害。他在「呂捷歷史-朕即天下！」臉書粉專表示，他的IG被盜，被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。