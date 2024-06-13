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充電鋰電池爆炸起火！土城凌晨3死火警 禍首電池疑為「園藝用」

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城區延壽路一棟公寓今天凌晨3時許發生火警，屋主父女二人由消防人員引導及時逃生，屋主妻子、兒子及女兒男友3人不幸罹難。據了解疑似屋內園藝用充電鋰電池爆炸起火引起，確實起火原因有待消防局火調人員進一步調查釐清。

消防局今天凌晨3點32分據報，土城區延壽路75巷一棟7樓住宅4樓起火，延燒到頂樓，陸續派出136人50車趕往現場，立即疏散各戶層樓，凌晨4點27分控制火勢，35分撲滅。

據了解，起火公寓4、5、6樓有打通建置內梯，為李姓男子一家5口同住，消防人員在屋內6樓發現李男的妻子蕭姓女子（58歲）、兒子李姓男子（26歲）及通往頂樓梯間發現女兒的男友鄭姓男子（29歲）3人，但都已無呼吸及心跳，蕭女及李男送醫搶救仍宣告不治，鄭姓男子不幸成焦屍未送醫。

據逃出李姓女子表示，疑似為4樓屋內園藝用充電鋰電池自燃引發火勢，曾試圖滅火但火勢難以撲滅。新北市消防局出動52輛消防車、136名消防人員到場搶救。

疑園藝用充電鋰電池爆炸起火，新北市土城區延壽路一棟公寓今天凌晨3時許發生火警，不幸造成3人死亡。記者王長鼎／翻攝
疑園藝用充電鋰電池爆炸起火，新北市土城區延壽路一棟公寓今天凌晨3時許發生火警，不幸造成3人死亡。記者王長鼎／翻攝
疑園藝用充電鋰電池爆炸起火，新北市土城區延壽路一棟公寓今天凌晨3時許發生火警，不幸造成3人死亡。記者王長鼎／翻攝
疑園藝用充電鋰電池爆炸起火，新北市土城區延壽路一棟公寓今天凌晨3時許發生火警，不幸造成3人死亡。記者王長鼎／翻攝

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