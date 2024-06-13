影／「算利教官」楊禮軒痛恨粉專遭冒用 任台南防詐大使反詐騙

在金融市場界有「算利教官」稱號的楊禮軒，因痛恨自己頭像遭詐騙集團冒用來設立粉絲專頁，今天應台南警方邀請擔任防詐大使，協助拍攝假投資詐騙手法影片，呼籲大家別輕信「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術，以免受騙。

楊禮軒表示，自己頭像遭詐騙集團冒用來設立粉絲專頁，截至目前為止已被仿冒100多個粉專，但他自己經營的粉專貼文高達上千篇，而詐騙集團大約只會複製10-20篇貼文就開始詐騙，所以只要發現名人的粉專文章數很低、互動率極少，通常都是詐騙，因此呼籲民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，勿輕信網路廣告推薦的金融投資資訊，以免受騙上當。

楊禮軒應台南市警二分局邀請擔任防詐大使，協助錄製「反詐騙」宣導影片，影片今天PＯ在台南市警二分局臉書粉絲，專頁呼籲大眾別輕易遭詐騙集團詐騙。

據了解，楊禮軒上過智富雜誌192期封面人物及合庫理財專刊專訪人物，是財經界的風雲人物，他曾是陸軍司令部通資處資訊系統的參謀官，任職期間運用軍公教人員穩定收入，每個月規劃5萬元來投資理財，直到申請退休時，被動收入已超過主動收入。