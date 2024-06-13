快訊

Live／第三節打出一波流 綠衫軍領先獨行俠已達15分

子女忙工作不顧失智母，父怒捐遺產不讓繼承！網友竟提：「xx」是父母留給子女最大的情勒

少子化衝擊…大專學生數117年降到15.7萬 葉丙成重申「3+2類五專模式」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「算利教官」楊禮軒痛恨粉專遭冒用 任台南防詐大使反詐騙

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

在金融市場界有「算利教官」稱號的楊禮軒，因痛恨自己頭像遭詐騙集團冒用來設立粉絲專頁，今天應台南警方邀請擔任防詐大使，協助拍攝假投資詐騙手法影片，呼籲大家別輕信「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術，以免受騙。

楊禮軒表示，自己頭像遭詐騙集團冒用來設立粉絲專頁，截至目前為止已被仿冒100多個粉專，但他自己經營的粉專貼文高達上千篇，而詐騙集團大約只會複製10-20篇貼文就開始詐騙，所以只要發現名人的粉專文章數很低、互動率極少，通常都是詐騙，因此呼籲民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，勿輕信網路廣告推薦的金融投資資訊，以免受騙上當。

楊禮軒應台南市警二分局邀請擔任防詐大使，協助錄製「反詐騙」宣導影片，影片今天PＯ在台南市警二分局臉書粉絲，專頁呼籲大眾別輕易遭詐騙集團詐騙。

據了解，楊禮軒上過智富雜誌192期封面人物及合庫理財專刊專訪人物，是財經界的風雲人物，他曾是陸軍司令部通資處資訊系統的參謀官，任職期間運用軍公教人員穩定收入，每個月規劃5萬元來投資理財，直到申請退休時，被動收入已超過主動收入。

警方說，詐騙集團常假冒名人、尤其是企業、知名人士等成立假臉書帳號，以投資賺錢的話術，誘騙民眾投資的案件層出不窮，因此只要標榜「保證獲利」、「高報酬」、「穩賺不賠」等話語，一定都是詐騙，如有任何詐騙疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線。

「算利教官」楊禮軒擔任防詐大使，錄製影片反詐騙。圖／台南市警二分局提供
「算利教官」楊禮軒擔任防詐大使，錄製影片反詐騙。圖／台南市警二分局提供

仿冒 台南 影片 理財 詐騙集團

延伸閱讀

2024歐洲台灣形象展「馳聘躍影」故宮以AR駿馬促台歐文化交流

男子被騙百萬仍執迷不悟 險再交200萬給詐團操作股票

兆豐證防詐列車 開進社區

影／警界蔡依林「小貝」跨外縣市助講 與豐原警合拍防詐宣導影片

相關新聞

面試受挫撞館長台中店？警存疑查手機 貨車駕駛連乘客均送辦

「館長」陳之漢2020年間在台中市北屯區展店，開設成吉思汗健身俱樂部台中旗艦館，籌備、經營期間，風波不斷，設計師曾遭人恐...

充電鋰電池爆炸起火！土城凌晨3死火警 禍首電池疑為「園藝用」

新北市土城區延壽路一棟公寓今天凌晨3時許發生火警，屋主父女二人由消防人員引導及時逃生，屋主妻子、兒子及女兒男友3人不幸罹...

土城火警3死…消防署：近2年鋰電池火災191件 3大原因釀起火

新北土城區延壽路公寓凌晨火警釀3死，據消防局初步研判為客廳充電的園藝用鋰電池爆炸釀禍。根據消防署統計，近2年鋰電池火災發...

影／疑電池充電爆炸！土城凌晨公寓起火 1家5口3人罹難

新北市土城區延壽路一間7層樓住宅今天凌晨起火，2男1女救出時無心跳呼吸，燃燒面積約150平方公尺，詳細起火情況待進一步釐...

土城惡火奪3命！里長曝他見妻兒最後一面情緒失控：心痛無法表達

新北市土城區延壽路一棟民宅4樓今天凌晨發生火警，造成現場3人逃生不及被大火燒死。今早里長受訪表示，7樓還有一具遺體尚未搬...

嚴重超速車牌被吊扣…他從網路訂一塊 警憑這2點識破法辦

台中市施姓男子因嚴重違規超速40公里以上，牌照遭吊扣6個月，他在無車可用之下，發現友人車輛廠牌、顏色、樣式均與他的相同，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。