面試受挫撞館長台中店？警存疑查手機 貨車駕駛連乘客均送辦

成吉思汗台中館在昨晚遭林姓男子開車衝撞，林被帶回警詢。記者陳宏睿／翻攝

「館長」陳之漢2020年間在台中市北屯區展店，開設成吉思汗健身俱樂部台中旗艦館，籌備、經營期間，風波不斷，設計師曾遭人恐嚇，還有筍農多次到該處灑冥紙、名片、便當，昨天晚間7時許，林姓男子駕駛許姓男子租賃的貨車，衝撞該場館大門。警方初步調查，林疑面試不順犯案，但仍需調閱手機等其他證據，釐清是否有其他動機，另外同車許男也列為此案被告，預計今天下午將依毀損罪嫌移送檢方。

經查，林姓男子（31歲）在昨天晚間7時許，疑因工作受挫、加上情緒不穩，駕駛許姓友人（34歲）租賃的貨車，衝撞成吉思汗台中館，造成大門破裂，但幸未造成人員傷亡，警方到場時，林還在與館方人員大小聲爭執，據現場目擊者透露，此案疑與林面試不順有關，不過警方存疑，目前正透過手機採證與訪查相關證人，釐清動機。

另外，雖然許男辯稱不知道林會開車犯案，不過根據案發時健身場館內所拍攝到的影片，許男下車時，神態自然正常，沒有絲毫驚慌，不似不知情林男會做出脫序舉動的態樣，因此也列為此案的被告，將一併依毀損罪，預定今天下午將移送台中地檢署偵辦。

林男家屬透露，今年來林男面試工作屢屢受挫，有精神狀況，曾就醫治療，不過是否因近期面試挫折，而有脫序舉動，需要警方釐清。

林男子開貨車衝撞成吉思汗台中館，「館長」陳之漢昨晚也在YouTube頻道直播，聊到此事，陳在直播時，還原現場過程，當時車內右前座的乘客先被警方查獲，下車時神情自然，涉案的肇事駕駛先在現場，後來則離開場館，「把朋友丟在現場，自己跑掉，很好笑」，陳也在直播公布當時衝撞影片，當時貨車上林、許二人身影也曝光。

陳之漢也說，林男確實有求職紀錄，求職日期是上月28日，但開車衝撞健身房的行為毫無邏輯，不如去撞更高薪的工作、投資報酬率還更高，此案已透過律師了解情況，懷疑林男精神有狀況，但他發生此事，覺得很無奈，「為何神經病都要找我，怎麼不是黃仁勳、張忠謀等人找我」。

網路紅人「館長」陳之漢在2019年間計畫在台中市展店，陳選定設計師在同年10月間到場場勘，接獲該不明男子電話，稱要「準備4、50個兄弟等他」，陳在直播時控訴「台中沒有王法了嗎」，警方獲報後將涉案的廖姓男子依恐嚇罪函送法辦。

另外，嚴姓筍農因不滿館長在直播中的言論，曾在2020年12月間，到場館丟名片、便當，遭罰1萬元，未料嚴仍未收手，2021年2月間，場館工作人員又發現，有人3度在場館門口撒金紙，報警一查，發現又是嚴涉案，但嚴辯稱「金紙代表金銀財寶，他要讓館長賺飽飽」，一審審理後，認為嚴犯後態度不佳，多次做出滋擾犯行，判罰1.5萬。