影／疑電池充電爆炸！土城凌晨公寓起火 1家5口3人罹難

新北市土城區延壽路一間7層樓住宅今天凌晨起火，2男1女救出時無心跳呼吸，燃燒面積約150平方公尺，詳細起火情況待進一步釐清，市長侯友宜今早抵達現場，消防局表示，初步疑為電池充電爆炸起火。

消防局今天凌晨3點32分據報，指土城延壽路75巷一棟7樓住宅4樓起火，延燒到頂樓，陸續派出136人50車趕往現場，立即疏散各戶層樓，凌晨4點27分控制火勢，35分撲滅，在屋內尋獲2男一女。

消防人員指出，發現時3人OHCA（到院前心肺功能停止)，其中27歲男送亞東醫院、58歲女送雙和醫院及28歲男也立即送醫，但到院後不治。

消防局長李清安表示，該處4、5、6樓為同一戶，住有1家5口，父母和2子1女，起火處在4樓客廳一角，懷疑是充電池爆炸起火，當時住戶曾初步滅火，但火起速度太快，來不及撲滅。

李清安說，消防人員到場後，救出父女兩人，母親和2子受困火場，立即派出兩線水帶灌救，搜救後救出3人，OHCA送醫。總共疏散15人，因火警現場暫時無法回去使用，受災民眾後續會由區公所收容安置。