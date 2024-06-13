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呂捷IG帳號遭盜 自嘲詐團若做1事「我就跟老謝同檔次」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

網路詐騙頻傳，不少民眾的社群平台帳號遭盜，補教名師呂捷也受害。他在「呂捷歷史-朕即天下！」臉書粉專表示，他的IG被盜，被用來到處跟別人借錢。他打趣，如果被詐騙集團用頭像成立「呂捷帶你飛投資群」，「那一刻我就跟老曹、老謝同檔次了」。

呂捷的IG帳號日前被詐騙集團盜用，假分身到處向網友借錢「方便先借我3萬5嗎？錢明天下午還你」，幸好沒有人上當。呂捷自嘲，他的信用太菜，沒人會借他錢，帳號已經奪回來了。「如果有一天，詐騙集團用我的頭像成立『呂捷帶你飛投資群』，那一刻我就跟老曹、老謝同檔次了」。

網友表示，「老師多講點股票東西，就會馬上被盯上了」、「老曹老謝的車尾燈已經追上了」、「我上禮拜也是，同一批人吧」、「3500萬還相信是老師，3萬5是在侮辱老師嗎」。

財信傳媒董事長謝金河多年來屢遭詐團冒名，不堪其擾。彰化縣員林警分局5月28日就曾逮獲1名車手，追查發現被害人誤信LINE群組「謝金河股市投資群」，遭詐50萬元。警方說，不可能有穩賺不賠的不合理獲利，若有疑問，可撥打165反詐騙專線。

呂捷的IG帳號日前被詐騙集團盜用，假分身到處向網友借錢，幸好沒有人上當。圖／取自「呂捷歷史-朕即天下！」臉書粉專
呂捷的IG帳號日前被詐騙集團盜用，假分身到處向網友借錢，幸好沒有人上當。圖／取自「呂捷歷史-朕即天下！」臉書粉專

呂捷 詐騙集團 謝金河

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