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影／屏縣沙拉灣瀑布水勢湍急 消防架繩索救援女移工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局今天中午12點14分接獲報案，菲律賓籍女移工報案，她們一行3人，瑪家鄉排灣村附近瀑布遊玩，其中1人落水，消防人員克服語言障礙，確定地點在沙拉灣瀑布，出動人車前往，山區大雨過後，水勢湍急，空拍發現，落水者位置在河道中間石縫旁，架設繩索下切接近，將落水者拉到岸邊，已明顯死亡。

據了解，3名菲律賓籍女子是某電子工廠移工，放假到屏東玩，在網路發現沙拉灣瀑布，覺得風景很美麗。未料其中一名女移工落水。消防局中午獲報後，經定位落水位置是沙拉灣瀑布，出動瑪家分隊、特搜大隊、第一大隊前往。

今天下午15點17分抵達瀑布位置，16點36分以空拍機確認溺者位置，發現溺者位置在沙拉灣瀑布下方約1、200公尺的河道中央石縫，架繩索救援，克服湍急水勢與水流的速度、深度，下切接近，在17點43分將溺者拉到岸邊，已明顯死亡。

內埔警分局表示，沙拉灣瀑布在瑪家鄉舊排灣部落，進入山區要申請入山證，三人未申請。後續報請檢方相驗。

屏東縣瑪家鄉舊排灣的沙拉灣瀑布是屬於射鹿溪瀑布群，潭水最深達12公尺，瀑布水量雨後是平日3倍大，是排灣族的聖地也是部落禁地。2016年曾發生溺水事件釀3死。

屏東縣瑪家鄉舊排灣沙拉灣瀑布12日發生菲律賓籍1名女移工落水事件，消防人員抵達現場救援。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣瑪家鄉舊排灣沙拉灣瀑布12日發生菲律賓籍1名女移工落水事件，消防人員抵達現場救援。圖／屏東縣消防局提供
經空拍確認溺者位置後，搜救人員隨即下切，克服湍流的水勢，展開救援。圖／屏東縣消防局提供
經空拍確認溺者位置後，搜救人員隨即下切，克服湍流的水勢，展開救援。圖／屏東縣消防局提供
經空拍確認溺者位置後，搜救人員隨即下切，克服湍流的水勢，展開救援。圖／屏東縣消防局提供
經空拍確認溺者位置後，搜救人員隨即下切，克服湍流的水勢，展開救援。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣瑪家鄉舊排灣沙拉灣瀑布12日發生菲律賓籍1名女移工落水事件，消防人員抵達現場救援。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣瑪家鄉舊排灣沙拉灣瀑布12日發生菲律賓籍1名女移工落水事件，消防人員抵達現場救援。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣 移工 空拍機

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