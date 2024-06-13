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「館長」台中健身館遭貨車衝撞

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

成吉思汗台中館昨被貨車衝撞，造成門窗毀損。記者陳宏睿／翻攝
成吉思汗台中館昨被貨車衝撞，造成門窗毀損。記者陳宏睿／翻攝
「館長」陳之漢2020年間在台中北屯開設成吉思汗健身俱樂部，籌備及經營期間曾傳風波，包括設計師遭恐嚇及有筍農不滿陳的直播言論，多次到現場撒冥紙、丟名片、便當等。昨晚7點多有男子駕駛貨車衝撞健身館大門，造成門窗破裂，幸未造成人員受傷，目前肇事駕駛已被帶回中市警五分局詢問，警方朝毀損罪嫌偵辦，並試圖釐清是否涉及尋仇。

陳之漢第一時間透過直播發聲，他懷疑背後動機不單純，可能與政治有關。

警方調查，車內有2人，駕駛是31歲林姓男子，副駕是33歲許姓男子，員警到場時，聽見林男跟館內工作人員對罵；事後帶回派出所林拒夜間偵詢，今天再調查。

據目擊者表示，林、許二人駕小貨車，先在健身館對面停下，過約6秒直接左轉加速跨越馬路中線，「爬」上健身館前7階樓梯，直接撞向大門；現場有人說，駕駛起初棄車逃跑，坐在副駕的人嚇得不知所措，後來駕駛又拿著資料跑回去和工作人員吵架，「聽說好像應徵沒上才不滿撞門洩憤」。

健身 直播 陳之漢

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