菲律賓籍3女移工到屏縣瑪家鄉沙拉灣瀑布遊玩 1人落水亡

屏東縣消防局今天中午12點14分接獲菲律賓籍女子報案，她們一行三人到瑪家鄉舊排灣沙拉灣瀑布遊玩，其中一名34歲維女（翻譯）落水，消防局獲報前往，現場以空拍機確認溺者位置，隨即下切，傍晚5點43分將溺者拉到岸邊，已明顯死亡。

屏東縣消防局今天中午12點14分接獲報案，由於語言不通現場隨即三方通話，1955專線翻譯，之後透過LINE請菲律賓籍女子傳送現場定位，確認落水位置在沙拉灣瀑布，隨即出動瑪家分隊、特搜大隊與第一大隊，共5車12人前往。

現場由第一大隊長長陳昆武擔任指揮官，15時17分消防人員抵達瀑布處，16時36分以空拍機確認溺者位置，人員隨即下切接近，17時43分將溺者拉至岸邊，已明顯死亡，後續交由警方處理。