快訊

空軍幼校84周年 9旬老校友憶當年…校友曾有「脫北北韓高官」

菲律賓籍3女移工到屏縣瑪家鄉沙拉灣瀑布遊玩 1人落水亡

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局今天中午12點14分接獲菲律賓籍女子報案，她們一行三人到瑪家鄉舊排灣沙拉灣瀑布遊玩，其中一名34歲維女（翻譯）落水，消防局獲報前往，現場以空拍機確認溺者位置，隨即下切，傍晚5點43分將溺者拉到岸邊，已明顯死亡。

屏東縣消防局今天中午12點14分接獲報案，由於語言不通現場隨即三方通話，1955專線翻譯，之後透過LINE請菲律賓籍女子傳送現場定位，確認落水位置在沙拉灣瀑布，隨即出動瑪家分隊、特搜大隊與第一大隊，共5車12人前往。

現場由第一大隊長長陳昆武擔任指揮官，15時17分消防人員抵達瀑布處，16時36分以空拍機確認溺者位置，人員隨即下切接近，17時43分將溺者拉至岸邊，已明顯死亡，後續交由警方處理。

內埔警分局表示，沙拉灣瀑布在瑪家鄉舊排灣部落，進入山區要申請入山證，三人未申請；部落族人表示，近日山區都有下雨，沙拉灣瀑布是部落聖地，當地人通常不會前往。2016年沙拉灣瀑布曾發生3名遊客溺斃事件。

3名菲律籍女移工今天中午到屏東縣瑪家鄉舊排灣沙拉灣瀑布戲水，1人落水亡，消防獲報現場搶救。圖／屏東縣消防局提供
3名菲律籍女移工今天中午到屏東縣瑪家鄉舊排灣沙拉灣瀑布戲水，1人落水亡，消防獲報現場搶救。圖／屏東縣消防局提供
3名菲律籍女移工今天中午到屏東縣瑪家鄉舊排灣沙拉灣瀑布戲水，1人落水亡，消防獲報現場搶救。圖／屏東縣消防局提供
3名菲律籍女移工今天中午到屏東縣瑪家鄉舊排灣沙拉灣瀑布戲水，1人落水亡，消防獲報現場搶救。圖／屏東縣消防局提供
3名菲律籍女移工今天中午到屏東縣瑪家鄉舊排灣沙拉灣瀑布戲水，1人落水亡，消防獲報現場搶救。圖／屏東縣消防局提供
3名菲律籍女移工今天中午到屏東縣瑪家鄉舊排灣沙拉灣瀑布戲水，1人落水亡，消防獲報現場搶救。圖／屏東縣消防局提供
3名菲律籍女移工今天中午到屏東縣瑪家鄉舊排灣沙拉灣瀑布戲水，1人落水亡，消防獲報現場搶救。圖／屏東縣消防局提供
3名菲律籍女移工今天中午到屏東縣瑪家鄉舊排灣沙拉灣瀑布戲水，1人落水亡，消防獲報現場搶救。圖／屏東縣消防局提供
3名菲律籍女移工今天中午到屏東縣瑪家鄉舊排灣沙拉灣瀑布戲水，1人落水亡，消防獲報現場搶救。圖／屏東縣消防局提供
3名菲律籍女移工今天中午到屏東縣瑪家鄉舊排灣沙拉灣瀑布戲水，1人落水亡，消防獲報現場搶救。圖／屏東縣消防局提供
3名菲律籍女移工今天中午到屏東縣瑪家鄉舊排灣沙拉灣瀑布戲水，1人落水亡，消防獲報現場搶救。圖／屏東縣消防局提供
3名菲律籍女移工今天中午到屏東縣瑪家鄉舊排灣沙拉灣瀑布戲水，1人落水亡，消防獲報現場搶救。圖／屏東縣消防局提供
3名菲律籍女移工今天中午到屏東縣瑪家鄉舊排灣沙拉灣瀑布戲水，1人落水亡，消防獲報現場搶救，將溺者拉到岸邊，已明顯死亡。圖／屏東縣消防局提供
3名菲律籍女移工今天中午到屏東縣瑪家鄉舊排灣沙拉灣瀑布戲水，1人落水亡，消防獲報現場搶救，將溺者拉到岸邊，已明顯死亡。圖／屏東縣消防局提供
3名菲律籍女移工今天中午到屏東縣瑪家鄉舊排灣沙拉灣瀑布戲水，1人落水亡，消防獲報現場搶救。圖／屏東縣消防局提供
3名菲律籍女移工今天中午到屏東縣瑪家鄉舊排灣沙拉灣瀑布戲水，1人落水亡，消防獲報現場搶救。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣 空拍機 菲律賓

延伸閱讀

油漆工到菲律賓出差 扒光女同事硬上…回台下場判3年

大陸在南海對菲律賓「危險操作」 瑞典防長示警：威脅全球安全

網紅遭開罰…三貂嶺生態隧道旅遊 需取道猴硐、牡丹車站

槍指中國海警？ 北京要求菲律賓莫再製造事端

相關新聞

影／貨車「爬樓梯」衝撞成吉思汗台中館29秒影片曝 壯男遭帶回拒警詢

「館長」陳之漢2020年間在台中北屯展店，開設成吉思汗健身俱樂部，籌備期間及經營期間，曾傳風波，包括設計師遭人恐嚇，以及...

傳爆炸聲後變火球！台中勤美商圈火燒車「燒到剩骨架」 車主不見蹤影

台中市西區向上北路、公益路155巷今天晚上七點多驚傳火燒車，有民眾目擊一輛機車停靠紅線隨後冒出火光、爆炸聲響，隨即整輛車...

影／面試不順撞成吉思汗？ 館長直播曝涉案男、乘客影像

「館長」陳之漢2020年間在台中北屯展店，開設成吉思汗健身俱樂部，籌備期間及經營期間，曾傳風波，包括設計師遭人恐嚇，以及...

菲律賓籍3女移工到屏縣瑪家鄉沙拉灣瀑布遊玩 1人落水亡

屏東縣消防局今天中午12點14分接獲菲律賓籍女子報案，她們一行三人到瑪家鄉舊排灣沙拉灣瀑布遊玩，其中一名34歲維女（翻譯...

駕駛突昏迷！小貨車蛇行長達1公里後撞護欄 熱心路人CPR搶回一命

彰化縣台61線快速道路南下伸港路段10日上午發生小貨車自撞護欄車禍，68歲吳姓駕駛行駛中突然昏迷，小貨車在快速道上蛇行，...

新莊民宅火警濃煙竄天際 新北消防人車馳援

新北市新莊區裕民街73巷內一棟舊公寓頂樓加蓋處，今天傍晚5時38分傳出火警。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛8車、消防員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。