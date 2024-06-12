駕駛突昏迷！小貨車蛇行長達1公里後撞護欄 熱心路人CPR搶回一命

彰化縣台61線快速道路南下伸港路段10日上午發生小貨車自撞護欄車禍，68歲吳姓駕駛行駛中突然昏迷，小貨車在快速道上蛇行，幸經熱心路人與警方即時施予心肺復甦術搶救，讓原本已失去呼吸心跳的吳男被救回一命，目前住院觀察中。

有網友在社群平台po出這段驚險影片，片中藍色小貨車在快速道路上慢慢的忽左忽右行駛，先撞上內側護欄，再滑向右方，撞上外側護欄後才停住，前後長達約一公里。

原來是小貨車吳姓駕駛突在行駛中昏迷，一旁副駕駛座的女性親友也被嚇壞，幸好有熱心用路人施予救援並報警，路人先對吳男施予CPR心肺復甦術，和美警分局員警到達後也接手CPR，把吳男從鬼門關搶回，送往台中童綜合醫院搶救。