快訊

美股早盤大漲逾300點！Fed決策前美國通膨降溫 台積電ADR漲逾5％

明後2天南部留意午後雷陣雨 大台北飆高溫36度成火爐

貨車加速「爬樓梯」衝撞成吉思汗健身房29秒影片曝 壯男遭帶回拒警詢

駕駛突昏迷！小貨車蛇行長達1公里後撞護欄 熱心路人CPR搶回一命

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣台61線快速道路南下伸港路段10日上午發生小貨車自撞護欄車禍，68歲吳姓駕駛行駛中突然昏迷，小貨車在快速道上蛇行，幸經熱心路人與警方即時施予心肺復甦術搶救，讓原本已失去呼吸心跳的吳男被救回一命，目前住院觀察中。

有網友在社群平台po出這段驚險影片，片中藍色小貨車在快速道路上慢慢的忽左忽右行駛，先撞上內側護欄，再滑向右方，撞上外側護欄後才停住，前後長達約一公里。

原來是小貨車吳姓駕駛突在行駛中昏迷，一旁副駕駛座的女性親友也被嚇壞，幸好有熱心用路人施予救援並報警，路人先對吳男施予CPR心肺復甦術，和美警分局員警到達後也接手CPR，把吳男從鬼門關搶回，送往台中童綜合醫院搶救。

和美警分局第五組組長林世行表示，這起自撞護欄事件是發生在10日上午11點多，吳姓駕駛在台61線南下163公里處撞上護欄，警方接獲通報後派員前往救援，到場時發現吳男已失去呼吸心跳，在熱心路人和員警接連為吳男做CPR後，吳男恢復心跳，並送醫搶救，目前已恢復意識，而員警在做CPR時，情急下手機已摔落破損，和美警分局將會從優敘獎。

彰化縣台61線快速道路發生因小貨車駕駛昏迷而自撞護欄，經熱心路人與員警搶救下，救回一命。圖／警方提供
彰化縣台61線快速道路發生因小貨車駕駛昏迷而自撞護欄，經熱心路人與員警搶救下，救回一命。圖／警方提供
彰化縣台61線快速道路發生因小貨車駕駛昏迷而自撞護欄，熱心路人下車搶救。圖／民眾提供
彰化縣台61線快速道路發生因小貨車駕駛昏迷而自撞護欄，熱心路人下車搶救。圖／民眾提供
彰化縣台61線快速道路發生因小貨車駕駛昏迷而自撞護欄。圖／民眾提供
彰化縣台61線快速道路發生因小貨車駕駛昏迷而自撞護欄。圖／民眾提供
彰化縣台61線快速道路發生因小貨車駕駛昏迷而自撞護欄，經熱心路人與員警搶救下，救回一命。圖／警方提供
彰化縣台61線快速道路發生因小貨車駕駛昏迷而自撞護欄，經熱心路人與員警搶救下，救回一命。圖／警方提供

CPR 自撞

延伸閱讀

西濱伸港段男開車突昏迷 蛇行1公里撞護欄才停

花蓮南華社區水力發電 改造舊涼亭成防災緊急充電站

屏東汽車不明原因自撞里嶺大橋護欄墜橋 駕駛身亡

重機「雙載出遊」台84自撞護欄！男騎士重傷17歲少女客殞命

相關新聞

影／貨車「爬樓梯」衝撞成吉思汗台中館29秒影片曝 壯男遭帶回拒警詢

「館長」陳之漢2020年間在台中北屯展店，開設成吉思汗健身俱樂部，籌備期間及經營期間，曾傳風波，包括設計師遭人恐嚇，以及...

傳爆炸聲後變火球！台中勤美商圈火燒車「燒到剩骨架」 車主不見蹤影

台中市西區向上北路、公益路155巷今天晚上七點多驚傳火燒車，有民眾目擊一輛機車停靠紅線隨後冒出火光、爆炸聲響，隨即整輛車...

小貨車駕駛昏迷蛇行近一公里撞護欄 熱心路人搶回一命

彰化縣台61線快速道路南下伸港路段10日上午發生小貨車自撞護欄車禍，68歲吳姓駕駛行駛中突然昏迷，小貨車在快速道上蛇行，...

新莊民宅火警濃煙竄天際 新北消防人車馳援

新北市新莊區裕民街73巷內一棟舊公寓頂樓加蓋處，今天傍晚5時38分傳出火警。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛8車、消防員...

當街脫鞋狂打卡拉OK女老闆 高雄「木屐伯」為千元酒錢把她打到滿臉血

高雄陳姓男子疑為了千元酒錢和卡拉OK店的陳姓女老闆起爭執，陳男當街拿腳踩的「木屐」朝陳女狂打，路過民眾勸阻陳還反嗆「要吵...

男子被騙百萬仍執迷不悟 險再交200萬給詐團操作股票

台股創新高，許多人有發財夢，彰化縣羅姓男子先前曾被詐騙集團騙走100多萬元，最近又誤信詐騙集團在網路刊登的股票假投資廣告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。