駕駛突昏迷！小貨車蛇行長達1公里後撞護欄 熱心路人CPR搶回一命
彰化縣台61線快速道路南下伸港路段10日上午發生小貨車自撞護欄車禍，68歲吳姓駕駛行駛中突然昏迷，小貨車在快速道上蛇行，幸經熱心路人與警方即時施予心肺復甦術搶救，讓原本已失去呼吸心跳的吳男被救回一命，目前住院觀察中。
有網友在社群平台po出這段驚險影片，片中藍色小貨車在快速道路上慢慢的忽左忽右行駛，先撞上內側護欄，再滑向右方，撞上外側護欄後才停住，前後長達約一公里。
原來是小貨車吳姓駕駛突在行駛中昏迷，一旁副駕駛座的女性親友也被嚇壞，幸好有熱心用路人施予救援並報警，路人先對吳男施予CPR心肺復甦術，和美警分局員警到達後也接手CPR，把吳男從鬼門關搶回，送往台中童綜合醫院搶救。
和美警分局第五組組長林世行表示，這起自撞護欄事件是發生在10日上午11點多，吳姓駕駛在台61線南下163公里處撞上護欄，警方接獲通報後派員前往救援，到場時發現吳男已失去呼吸心跳，在熱心路人和員警接連為吳男做CPR後，吳男恢復心跳，並送醫搶救，目前已恢復意識，而員警在做CPR時，情急下手機已摔落破損，和美警分局將會從優敘獎。
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