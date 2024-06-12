傳爆炸聲後變火球！台中勤美商圈火燒車「燒到剩骨架」 車主不見蹤影

台中市西區向上北路、公益路155巷今天晚上七點多驚傳火燒車，有民眾目擊一輛機車停靠紅線隨後冒出火光、爆炸聲響，隨即整輛車就燒成一團火球，警消趕到場時已經不見車主，起火原因有待釐清。

警消今天晚上七點多獲報，勤美商圈周圍有火燒車，到場時一輛機車已經陷入全面燃燒，消防迅速以水柱撲滅，但機車已經燒到剩下骨架，因伴隨刺鼻濃煙，引起附近民眾商家圍觀。

附近民眾表示，晚上7點20幾分聽到爆炸聲，隨即聞到燃燒氣味，一出門就看到一輛機車停在紅線上燒成火球，原本還以為是電動機車，但發現有排煙管認為應該是一般汽油機車。