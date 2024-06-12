當街脫鞋狂打卡拉OK女老闆 高雄「木屐伯」為千元酒錢把她打到滿臉血

高雄陳姓男子疑為了千元酒錢和卡拉OK店的陳姓女老闆起爭執，陳男當街拿腳踩的「木屐」朝陳女狂打，路過民眾勸阻陳還反嗆「要吵架都來」，直到警方到場才罷手，陳女滿臉流血送醫，陳男被依妨害自由、傷害等罪嫌逮捕送辦。

仁武警分局今下午3時許接獲報案，指大社區中山路發生民眾糾紛情事，巡邏員警馳援到場迅速控制現場。

警方到場後，發現是陳男和陳女有千元消費糾紛，陳男懷疑被多收錢，將陳女拉到大街上，持腳上穿的木屐鞋朝陳女頭部、四肢狂打。

一旁民眾見狀上前勸阻「為了1000元打成這樣」沒料陳卻反嗆「不然你給我啊」，不顧有人在場，繼續拿木屐敲打陳女頭部，直到警方到場才罷手，陳女遭木屐敲到滿頭鮮血，跌坐在地不發一語。

警方見陳女傷勢不輕，馬上將全身多處受傷的陳女送醫，陳男則依現行犯逮捕，全案訊後將陳男依強制、妨害自由及傷害罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康