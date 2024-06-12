快訊

台鐵開鍘了！「持槍」狠嗆、公審乘客掀議 潮州副站長懲處出爐

胡歌台灣腔對談不分彼此！曝拍王家衛「繁花」筋疲力盡

網紅主廚和2女陳屍飯店 檢警今相驗、男方家屬到場哭斷腸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子被騙百萬仍執迷不悟 險再交200萬給詐團操作股票

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

台股創新高，許多人有發財夢，彰化縣羅姓男子先前曾被詐騙集團騙走100多萬元，最近又誤信詐騙集團在網路刊登的股票假投資廣告，竟又捧著二百萬元與詐騙集團約在和美警分局附近交款，被妻子得知後趕緊報警，警方當場查獲車手，保住他們的血汗錢。

60歲羅姓男子妻子報警表示，丈夫先前就曾被詐騙集團假投資之名騙走一百萬元，但屢勸不聽，一直深信詐騙集團的網路投資老師，上周更與詐團約好要交二百萬元給他們代為操作股票，她嚇得趕快報警。

羅姓男子上周與詐騙集團約在和美分局前方郵局附近面交200萬元，羅妻趕快通報警方，警方前往埋伏，當場逮獲23歲韓姓車手，並查扣200萬元、點鈔機、代購數位資產契約書、工作手機等相關證物。

警方調查發現，詐騙集團利用臉書刊登股票假投資廣告，誘騙羅男加入LINE，並下載APP操作股票，使用虛擬貨幣買賣等詐欺手法，告訴他在投顧老師帶領下穩賺不賠，警方擴大偵辦中，依詐欺及洗錢防制法將韓男移送彰化地檢署偵辦。

彰化縣一名男子與詐騙集團約好面交二百萬元，幸妻子機警而報警，當場逮到取款的車手，保住他們的血汗錢。圖／警方提供
彰化縣一名男子與詐騙集團約好面交二百萬元，幸妻子機警而報警，當場逮到取款的車手，保住他們的血汗錢。圖／警方提供
彰化縣一名男子與詐騙集團約好面交二百萬元，幸妻子機警而報警，當場逮到取款的車手，保住他們的血汗錢。圖／警方提供
彰化縣一名男子與詐騙集團約好面交二百萬元，幸妻子機警而報警，當場逮到取款的車手，保住他們的血汗錢。圖／警方提供

台股 股票 虛擬貨幣 詐欺 詐騙集團 車手

延伸閱讀

女檢沒迴避律師男友案件還不論累犯 黃國昌轟桃檢袒護自家人

酸度破表！民眾因1元涉詐 法官判決兩度嗆「只有起訴的檢察官想得到」

影／詐團車手南港理髮被抓 身上帶K毒還有贓款14萬

律師詐團勾結案女檢捲入？ 桃檢查無刑事不法但送評鑑

相關新聞

當街脫鞋狂打卡拉OK女老闆 高雄「木屐伯」為千元酒錢把她打到滿臉血

高雄陳姓男子疑為了千元酒錢和卡拉OK店的陳姓女老闆起爭執，陳男當街拿腳踩的「木屐」朝陳女狂打，路過民眾勸阻陳還反嗆「要吵...

輝豐輪高雄港外海爆炸起火 3名船員燒燙傷送醫、最新狀況曝光

台灣籍貨輪輝豐輪今日上午8點多在高雄港外海突然爆炸起火，造成3名船員燒燙傷，分別被送往高醫及小港醫院救治，3人分別有全身...

網紅主廚和2女陳屍高雄某飯店 檢警今相驗、男方家屬到場哭斷腸

北部一名餐廳主廚，端午節當天與兩名女子相約入住高雄某飯店，原訂昨天中午退房卻未現身，飯店人員敲房門無回應，會同警方破門後...

敲門沒回應…母蹲低驚見兒房門滲血水 警破門見他倒血泊、疑死亡逾2天

高雄鼓山區洪姓男子因2天不見人影，同住的洪母到房間敲門也沒回應，蹲低發現房門滲出「血水」，嚇得洪母馬上報警，警方破門後，...

新莊民宅火警濃煙竄天際 新北消防人車馳援

新北市新莊區裕民街73巷內一棟舊公寓頂樓加蓋處，今天傍晚5時38分傳出火警。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛8車、消防員...

男子被騙百萬仍執迷不悟 險再交200萬給詐團操作股票

台股創新高，許多人有發財夢，彰化縣羅姓男子先前曾被詐騙集團騙走100多萬元，最近又誤信詐騙集團在網路刊登的股票假投資廣告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。