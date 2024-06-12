男子被騙百萬仍執迷不悟 險再交200萬給詐團操作股票

台股創新高，許多人有發財夢，彰化縣羅姓男子先前曾被詐騙集團騙走100多萬元，最近又誤信詐騙集團在網路刊登的股票假投資廣告，竟又捧著二百萬元與詐騙集團約在和美警分局附近交款，被妻子得知後趕緊報警，警方當場查獲車手，保住他們的血汗錢。

60歲羅姓男子妻子報警表示，丈夫先前就曾被詐騙集團假投資之名騙走一百萬元，但屢勸不聽，一直深信詐騙集團的網路投資老師，上周更與詐團約好要交二百萬元給他們代為操作股票，她嚇得趕快報警。

羅姓男子上周與詐騙集團約在和美分局前方郵局附近面交200萬元，羅妻趕快通報警方，警方前往埋伏，當場逮獲23歲韓姓車手，並查扣200萬元、點鈔機、代購數位資產契約書、工作手機等相關證物。