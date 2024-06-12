輝豐輪高雄港外海爆炸起火 3名船員燒燙傷送醫、最新狀況曝光

台灣籍貨輪輝豐輪今日上午8點多在高雄港外海突然爆炸起火，造成3名船員燒燙傷，分別被送往高醫及小港醫院救治，3人分別有全身面積7%至30%的燒燙傷，所幸皆意識清楚，由醫院收治中。

一名台灣籍70多歲王姓男性傷者送到高醫，雙手、臉部等部位約30%燒燙傷，意識清楚，於急診外傷科緊急處置中，處置後將入住高醫燒傷中心。

另外2名傷者送往小港醫院，包括台灣籍51歲楊姓男性，左前臂二度燙傷，佔體表面積7%、意識清楚；56歲印尼籍男性WAHYUDIN右頸、右臂、右腹、右腰二度燙傷、右小腿淺二度灼傷，佔體表面積15%、意識清楚，兩人均要收治住院。