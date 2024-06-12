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是慣犯！男偷遍大台北腳踏車遭收押 北市刑大查扣18輛待變賣車

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

周姓男子是毒蟲，缺錢搞偷竊，鎖定大台北停放在路邊的高單價的公路車，若沒有上鎖就逕自騎走，若有上鎖則用工具破壞，半年來陸續偷竊至少29輛，得手後上網以原價5折左右的價格販賣，並標注「二手車」，不法所得粗估破10萬元。北市刑大陸續接獲民眾報案「我的腳踏車被偷了」，組專案小組研判犯嫌都是周男，上月持拘票逮人，考量他有反覆實施之虞，建請檢察官聲押，法院裁准。

北市刑大近日接連獲報，許多民眾的腳踏車被偷，遭竊範圍包括北市大同、大安、信義、士林、松山、南港、新北三重、板橋、三峽等地區，調閱監視器畫面，發現是同一人周男（40歲）所為。

警方發現，他會在路上隨機鎖定值錢的公路車，若未上鎖就直接騎走，若有鎖頭則持油壓剪及板手等工具破壞，半年來共偷了多達29輛公路車，得手後把公路車拍照上網變賣，標售3000元至3萬元不等。

警方發現周男陸續變賣，粗估賺破10萬元，由於他居無定所，偷竊的公路車就直接放在自己習慣遊蕩的馬路邊，立刻報警檢察官指揮偵辦，上月持票在萬華一帶拘提到案，他警詢時坦承犯行，並帶員警至他「藏公路車」的地方取車。

警方一取不得了，共有18輛公路車被他偷走變賣中，一字排開相當壯觀，警方同時在他身上查獲6包毒品咖啡包，警詢後依竊盜、毒品罪送辦。由於他過去頻用此方式偷公路車，已是慣犯，檢警以反覆實施之虞，聲請預防性羈押，法院裁准。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方查扣周男犯案用工具。記者翁至成／翻攝
警方查扣周男犯案用工具。記者翁至成／翻攝
周姓男子是公路車竊盜慣犯，日前遭北市刑大逮獲，共有18輛公路車被他偷走變賣中，一字排開相當壯觀。記者翁至成／翻攝
周姓男子是公路車竊盜慣犯，日前遭北市刑大逮獲，共有18輛公路車被他偷走變賣中，一字排開相當壯觀。記者翁至成／翻攝
周姓男子是公路車竊盜慣犯，日前遭北市刑大逮獲，法院收押。記者翁至成／翻攝
周姓男子是公路車竊盜慣犯，日前遭北市刑大逮獲，法院收押。記者翁至成／翻攝

偷竊 北市 毒品 腳踏車

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